  • 21°C
香港時間 : 2023317日 (週五) 20:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國經濟】人民銀行宣布本月27日起下調金融機構存款準備金率25點子

股樓投資 19:42 2023/03/17

分享：

分享：

中國人民銀行周五（17日）宣布，為推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，打好宏觀政策組合拳，提高服務實體經濟水平，保持銀行體系流動性合理充裕，將於3月27日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，不包括已執行5%存款準備金率的金融機構，下調後金融機構加權平均存款準備金率約為7.6%。

 

同場加映﹕【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

溫股知新
【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

 

【異動股】 國務院總理李強﹕推動高科技創新能力 中芯國際逆市升7% A股漲停【見下頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

人行表示，將精準有力實施好穩健貨幣政策，更好地發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，保持貨幣信貸總量適度、節奏平穩以及流動性合理充裕，並維持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，更好地支持重點領域和薄弱環節，不搞大水漫灌，兼顧內外平衡，著力推動經濟高質量發展。

同場加映﹕【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

青姐話
【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正


 

開啟hket App，閱讀全文
存款準備金比率 港股

下一篇文章

滙豐調查：59%受訪者去年流動資產增長至少 2% 「逆市大贏家」究竟有何關鍵?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【裝修設計】獨居瑜伽男導師60萬裝修450呎單位 建造簡約瑜伽專區
【裝修設計】獨居瑜伽男導師60萬裝修450呎單位 建造簡約瑜伽專區
【中移動941】一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價
【中移動941】一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
屯門飛揚第2期一房折實約306萬入場　長實趙國雄：深水炸彈價
屯門飛揚第2期一房折實約306萬入場　長實趙國雄：深水炸彈價
傳蘋果加密限制USB-C充電速度 恐違歐盟要求
傳蘋果加密限制USB-C充電速度 恐違歐盟要求
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款