【中國經濟】人民銀行宣布本月27日起下調金融機構存款準備金率25點子

中國人民銀行周五（17日）宣布，為推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，打好宏觀政策組合拳，提高服務實體經濟水平，保持銀行體系流動性合理充裕，將於3月27日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，不包括已執行5%存款準備金率的金融機構，下調後金融機構加權平均存款準備金率約為7.6%。





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人行表示，將精準有力實施好穩健貨幣政策，更好地發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，保持貨幣信貸總量適度、節奏平穩以及流動性合理充裕，並維持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，更好地支持重點領域和薄弱環節，不搞大水漫灌，兼顧內外平衡，著力推動經濟高質量發展。

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記者：張以正



