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【業績︱金融股】光大控股去年轉蝕74.43億、基金AUM縮18.5%　末期息削半至0.3元、股息率5.4厘

股市 19:11 2023/03/17

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【業績︱金融股】光大控股去年轉蝕74.43億、基金AUM縮18.5%　末期息削半至0.3元、股息率5.4厘

資管及投資公司光大控股 （00165） 公布去年業績，受累全球經濟增長放緩、美國加息等，全球股市回落，全年虧損74.43億元，2021年則賺25.73億元；每股蝕4.417元。光大控股派末期息0.15元，按年少5成，全年派0.3元，按年少48.3%。

光大績前收報5.53元，以此推算，周息率5.4厘。

截至去年底，光大控股旗下基金的資產管理總規模（AUM） 約1,654億元，按年下降18.5%。光大控股解釋，AUM受累人民幣匯率下降、以及二級市場基金出現贖回及資產淨值下降以及部分基金到期所帶來的 AUM減少。 

投資虧損近59億 預計下半年經濟反彈

光大控股去年客戶合約收入8.43億元，按年增28%；然而，光大控股去年投資虧損約58.86億元，2021年則錄投資收益為43.15億元。

去年光大控股已實現投資收益為4600萬元，按年減少88%，光大控股稱，部分項目退出的回報率未能達到預期水平。而未實現投資損失約86.34億元，2021年則錄未實現投資收益為24.81億元。

光大控股預計，全球市場流動性仍然偏緊，資產價格將持續受宏觀貨幣政策影響，不過下半年經濟呈現一定反彈。

相關文章：

【業績｜公用股】光大水務去年少賺16%　削末期息至5.14仙、股息率仍達7厘（第二版）

【業績｜券商】光大證券去年少賺9%至32億人幣

編輯：李哲毅

港股 中國光大控股（00165）
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