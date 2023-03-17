【港元拆息】銀行公會：SVB事件以來市場情緒出現變化　令HIBOR回落

港元拆息（HIBOR）在美國下周議息前夕連日回落，與樓按相關的1個月港元拆息今報約3.01厘，按日跌5.8點子。銀行公會主席孫煜表示，港美息差在2月中曾有收窄，但美國矽谷銀行（SVB）事件以來，市場情緒出現變化，令HIBOR有回落，但相信HIBOR短期內還是會受外圍利率市場所影響。至於下周香港銀行會否調整港元最優惠利率（Ｐ），孫煜重申，業界視乎港元拆息、各自資金情況、流動性管理、業務發展策略等作綜合考慮。

孫煜又稱，對香港今年經濟持較正面的看法，雖一方面香港經濟承壓，年初外貿情況，尤其是出口表現不好，而美國聯儲局加息仍有不穩定性，對香港經濟前景帶來挑戰，但另一方面香港與內地通關情況優於預期，兩會確認內地今年經濟增長5%左右的目標，內地經濟向好，也有利於香港經濟恢，故預期香港經濟今年會恢復正增長。

他亦提到，隨着美國加息趨緩，對香港銀行業淨息差的正面因素逐漸減緩，但時機和幅度每間銀行都不同，視乎自身資產負債結構、業務策略等。

▲ 金管局副總裁阮國恒（左）、銀公主席孫煜（右）見記者。（梁偉榮攝）

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記者：胡學能