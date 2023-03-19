【宏觀術數@iM網欄】淺談ChatGPT AI也能占卜算命？

因應今年為元運轉接最一年，又是癸干破軍化祿、貪狼化忌大起大落，東作西成年運，去年至近期先後談過流年和新元運不少預測，也略談及地運分析，今期不如談些較輕鬆話題。去年2022年11月30日OpenAi推出的ChatGPT人工智能聊天機械人程序，大受關注和獲得不少好評，近日香港地區也能使用得到，雖然說目前仍集中於文字聊天互動，但其人工智能亦能處能處理複雜的語文工作，包括自動生成文本、問答、自動摘要，也可以根據輸入文本自動生成類似的文本如劇本、歌曲、企劃，還有編寫和調試計算機程序等能力，對不少人都帶來一些「驚喜」，原來未來矩離我們真的不遠……

同場加映：【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

筆者一直對術數、科技、與及文化和電影均興趣濃厚，縱然對軟件「低能」也趕着玩玩，當中不免試試輸入「術數」字眼，看看有何結果，出來：

算起來也頗有「紋路」，所包涵內容和表遠方式都算清楚易明，肯定若果再加以持續對話，甚或輸入更多深入和專門資料，內容應該更為專門，作為普及文章介紹已綽綽有餘了。

據新聞媒體內專家分析，隨着人工智能技術發展迅速，未來不少行業都可能受影響，甚或被取而代之。當中包括電話銷售、客戶服務、店員收銀員、速遞員工、品質檢查和卡車司機等，一些現時需較高智識技術的如保險理賠、財務分析、財經和體育記者、以至放射治療醫師原來也被視為高風險受影響。那麼，術數預測又是否會由人工智能所替代呢？

日謙自少醉心數術，數十年前開始有電腦軟件能幫助排盤，便急不及待買來試用，但總難以找到稱心滿意者，其中原因主要是術數派別起例已有不同分歧，更惶論解釋演繹上當年今日技術自不可同日而語。記得當年稍覺功能穩定的是一間叫星橋的台灣軟體公司，部分更新軟件也時有購買，惟亦僅限於起例和簡單資料，於分析解說總覺得難如理想。現時人工智能技術日飛猛進，很樂觀地「想」相信軟件分析能力應可以做得很好，卻仍在拭目以待。

就以ChatGPT所言及術數種類：卜卦、星相、命理、五行來說，現時星相和命理軟件不少都有相當資料庫內容，甚至有業術數者是以軟件加人個人筆記資料打印批章的，暫時結果就不甚理想，顯然易見問題在於沒有加入當事人個人和當時情況作出配合。八字命局若果以12時辰去分判變化始終有限的，天時（時代）、地利（社會），以及過往一些重要決定，對未來都有重要影響，多算命盤自然分暸。還有便是算命有時仍有點玄機才能更為精妙。

至於用於占卜情況可能略為複雜，蓋占卜很重視「觸機」，同一卦象或秘數可能因應卜算時周圍環境及主事人而產生不同預測解釋，其中表表者當為梅花心易這門術數，對於占算時周圍環境產生的互動，有很詳細研究。人工智能可能也會有觸及「創意」、brainstorm甚或「靈感」，惟和傳統術數所重視的觸機是否一致，相信仍得待實驗才能驗証出來。

此外，於風水布局使用，筆者覺得假以時日人工智能應能發揮很大輔助功能。不過，風水佈局重視的不單止是個別方位吉凶，日常個案也沒可能每個方位都能符合風水佈局吉利原則，特別是在都市多層大廈單位，基本坐向和大致格局都已定下來，門、主、灶，甚或廳房等位置可能變動未必很大，便更重視「剪栽」，也就是在不完全美情況下，按當事人情況和急切所需作出最佳取捨，世事難以全美，術數亦然。其中原則相信假以時日人工智能也能相當進步，若果財務計劃、醫療也可能以人工智能取代，風水布局又可否期待呢？

不過，相信最快會被取代會是寫術數文章，那時筆者也得「收筆」休息好了，一笑。

同場加映：【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

更多宏觀術數@區日謙的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！