【玄人‧峰語@iM網欄】 冥王星換座 引動新一場的變革

上期提到本周春分會出現一個天文大象，就是「冥王星換座」，由於上一次「「冥王星換座」正是2008年，適逢當年出現金融海嘯，因此大家對於我上周點題指出此天文大象，有點恐慌。

同場加映：【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

回顧2008年，當年除了冥王星換入山羊座外，還有一個美國「七政四餘」盤（中國占星盤）出現另一個頗大的破格大象，那就是「飛星破祿」，因而出現了全球金融體系崩塌。而今年冥王星換水瓶座，未見有「飛星破祿」之凶象，所以難以言喻金融海嘯會否重來一次。不過，即使沒有此大凶象，但單是「冥王星換座」已足夠令世界出現一場新的變革。



首先，冥王星雖早已被剔出九大行星之列，但不論東西方的占星學上，它仍是有著舉足輕重位的地位。冥王星一直被心賦予黑暗、死亡、危險等外披，所以大凡在占星上見到它的匯入，都代表負面的事情發生。然而，我研究玄學喜歡探古尋源，不能人云亦云，所以對於冥王星的解讀，我會從多角度去解構。冥王星之所以被人「看負」，主因是它每次出現時，總會對既有的東西帶來衝擊、變革、改造，對於已習以為常的群眾，會視為一種對舊有制度、習俗、風尚帶來破壞，因而自然被人視為負面的東西。

另外，由於水瓶座本身是屬「風象星座」，屬於動盪星座，一旦如破舊立新的冥王星相遇，必主一次更癲覆性的變革出現（現在更適逢八運交九運）。回顧上一次冥王星換座入水瓶座，正處於1778年至1798年的時間，那時候的世界最是處於最動盪的一個週期，當其時世界出現工業革命、美國獨立戰爭和法國大革命，如果單看當時時間，世界動盪不堪，舊有的東西出現了翻盤式的改變，但結果卻引伸出新世代的文化、社會風氣、工業及科技的變革、政治的新標準及人類的新價值觀。由此可見，今次冥王星換入水瓶座，很大機會歷史重演一次，只是劇本跟過去不同而已，如近日CHATGPT等AI興起對整個世界的衝擊，我也相信與今次換座有着不可分割的關係。

姑勿論這場變革最後會變成如何，但一定會有基本的遊戲規則的變動及無可避免的震盪，所以即使今年進入了後疫情時間，我們要面對是另一場外在的轉變，所以不論西方或東方，都在劇震中換幕，而且結果往往會出人意表。好像拖了一年多的俄烏戰事，一直都爭持不下，「世界大佬」也叫不停，但我國掌舵人日內出訪俄羅斯，如果真的可以叫停，可以說是世界既有制度變革的重要的一步，至於這是否代表「東升西降」的序幕，大家就看看故事發展了。總之，在這一個動盪的世代，我們真的只能被動，但被動不等於消極，既然改不了，就只好既來之，則安之了。

同場加映：【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

更多玄人‧峰語@奇峰的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！