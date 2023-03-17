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【煤氣003】煤氣黃維義：暫不考慮派紅股　料明年會集團供氫的氫能巴士在港行駛

股市 19:01 2023/03/17

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【煤氣003】煤氣黃維義：暫不考慮派紅股　料明年會集團供氫的氫能巴士在港行駛

煤氣 （00003） 連續兩年暫停派發紅股，常務董事黃維義表示，煤氣的城市燃氣業務是相對穩健的業務，若要有複式增長，每年需要不斷加價，但考慮到企業於過去3年受疫情影響下，現金流出現壓力，連煤氣亦不能倖免，故此「暫時未必會考慮派發紅股」。

黃維義指，除城市燃氣業務外，煤氣近年拓展可再生能源及分布式光伏業務，面對內地大批天然氣客戶需要達至減碳目標，集團遂為其鋪設分布式光伏，雖然這些新業務需時投資，但相信可為未來賺取穩定回報，令煤氣的業務變得更穩固，這樣對股東反而更有益處。

目標年底光伏累計併購達3吉瓦

煤氣營運總裁（再生能源業務）邱建杭補充，屋頂光伏受國家政策支持，今年目標新增80個零碳工業園區，今年首季將有1吉瓦光伏併網，目標年底光伏累計併網達3吉瓦。

氫能發展方面，煤氣策略及創新總監暨商務總監（香港公用業務）馮文傑指，煤氣一年前已與兩家巴士公司就使用氫氣進行洽商，進展良好，集團於大埔廠房已設有氫能設施，具可靠性，若未來要落實向巴士公司供氫，除要與政府合作，同時也需購置設備，並進行設施改裝，預期2024年會有應用煤氣公司供氫的氫能巴士在道路上行駛。

黃維義指，現時煤氣的天然氣管網已有氫氣，兩家巴士公司未來若需要使用氫氣作為燃料，只需在巴士總站的調壓站將氫抽出來，便可隨時使用，可節省運輸成本。

澳洲天然氣合約為香港煤氣客戶節省200億元

談及天然氣價格，營運總監（內地公用業務）紀偉毅指，去年天然氣價格十分波動，但今年已大幅回落，而且趨向穩定，加上內地今年疫後復常，相信順價問題不大，價差會回復正常。黃維義補充，煤氣於2006年與澳洲簽署天然氣供氣合約，有25年照付不議的價格，所以天然氣價格穩定，而過去多年有關合約為香港煤氣客戶節省200億元。

香港面對人才流失問題，黃維義指，煤氣公司也面對人才流失情況，會盡力在招聘方面彌補人才流失，例如增加在大學的招聘名額，但集團作為公共事業，不會因人才問題令服務質素及安全質素下降。

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記者：陳韻妍

港股 香港中華煤氣（00003） 可持續發展 氫能 天然氣 煤氣 巴士 澳洲 香港
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