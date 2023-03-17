【科技一周回顧】Microsoft Office App引入AI助手　百度ChatGPT「文心一言」逾3萬企業申請試用

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【ChatGPT版Office】Microsoft 365 Copilot登場 PowerPoint、講稿、分析圖表全部交由AI做

微軟（Microsoft）最新發布將Microsoft 365與AI全面結合的「Copilot」新功能，從今之後用戶可以透過文字向365一系列應用下指令，它能夠自動基於輸入的內容生成符合風格的PowerPoint投影片、講稿與分析圖表，亦可以根據具體指令將作品內容作出修改調整。Microsoft強調，Copilot能夠大幅節省時間，高度運用應用工具的所有功能，提高生產力。

2/【國產ChatGPT】百度「文心一言」公布邀請測試方案 吸引逾3萬間企家申請

自人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT推出以來，各國便掀起一輪AI熱潮。中國科企巨頭百度亦不甘落後，在今（16日）舉行新聞發布會並正式推出內地版ChatGPT「文心一言」，更成功吸引逾3萬間企家申請邀請測試方案。

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3/【挑戰Twitter】Meta開發去中心化社交平台 或允許IG帳號登入

馬斯克（Elon Musk）自接管Twitter後，進行了多項改革，卻屢遭外界抨擊，引起不少Twitter用戶不滿。有報道指，Meta正開發一種去中心化、以文字為主的社交平台，或允許用戶以Instagram（IG）帳號登入和註冊，預計將吸納部分Twitter用戶「過檔」。

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4/【手機漏洞】Google揭多款手機存漏洞 只需手機號碼即可入侵

智能手機成為人人必備的配件，當中存有不少個人資訊和私隱，故防止手機遭黑客入侵至關重要。Google安全研究團隊發現，市面上有多款手機，包括三星（Samsung）S22和vivo S16等，因調解器（modem）存有漏洞，使黑客可以輕易入侵手機。

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