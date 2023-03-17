滙豐調查：59%受訪者去年流動資產增長至少 2% 「逆市大贏家」究竟有何關鍵?

滙豐最近的一項研究發現，在新冠疫情持續影響下，香港人在維持理財習慣健康有所鬆懈，令財政健康水平輕微下跌。調查也發現，即使2022年香港錄得1.9%的全年通脹 2及恆生指數全年下跌 15.5%3，59%受訪者的流動資產去年仍錄得至少2%的回報，跑贏大市。這些「逆市大贏家」中，有 86%被評為「財政健康」或以上的級別，反映他們的財務健康與財富回報有潛在關聯。



第四次發布的滙豐「FinFit」調查中，香港人在 2022 年的在 FinFit 指數的平均得分為64 分（100 分滿分），低於去年的65分，並且自 2020 年研究開始時的67分持續下跌。

▲ 由 3 月 29 日起，滙豐將派出流動路演車 將穿梭全港，提供 FinFit 小貼士及派發 「兩餸飯」飯券。

▲ 滙豐今日發布第四份滙豐調查結果，指出 財政紀律是成為「逆市大贏家」的關鍵。 記者會邀請了權發小廚創辦人(左二) 及電 影導演谷德昭 (中) 分享理財經驗，並與滙 豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍 楊玉如(右二)、滙豐香港區財富管理及個 人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹 (右一)及滙豐香港區財富管理及個人銀行 業務市場策劃主管岑卓耀(左一)合照。

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新冠疫情繼續對港人的日常生活造成打擊，並影響他們維持良好的投資及儲蓄習慣。僅54%的受訪者持有投資產品如股票、基金和債券等，較上年同期下跌25個百分點；有儲蓄習慣的受訪者比例也從先前的61%降至57%。

此外，港人在保持謹慎消費方面亦有所鬆懈，尤其是FinFit指數得分低於50分的群組，該群組中只有 37%的受訪者監測每月開支，與去年比較下降9個百分點。整體而言，受訪者對未來財務事宜的關注也較少，只有 64%的受訪者在去年有定期審視他們的財務計劃，48%的受訪者有為退休作準備，分別比之前下降了5個百分點和6個百分點。





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滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示：「面對市場動盪，沒有人能夠置身事外，但擁有良好財務習慣和多元化投資組合的人，將能更穩健地渡過難關。培養財務紀律絕非難事， 大家可由建立個人預算開始，訂立財務目標並積穀防饑， 即使身處不利環境，仍能保持靈活應對挑戰。」



調查顯示，財政紀律可能會影響投資回報，而FinFit得分為80分或以上的受訪者與分數較低的人士相比，有以下特徵：

．他們更積極進行多元化投資（包括投資另類資產），平均持有 4.7 種投資和保險產品，而得分低於50的人士平均只有1.6種

．76%會向專業人士尋求財務建議，得分低於50的人士的比率只有20%。前者亦較少依賴如家人或朋友的社交圈子（35%），低於後者的70%

．98%會定期監測其支出，而得分低於50的人士的比率只有37%

．88%堅守量入為出，而得分低於50的人士僅為26%

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滙豐香港區財富管理及個人銀行客戶及市場策劃主管許長虹表示：「要建立健康的財政需要持之以恆，滙豐因此亦作出長期投資，推廣理財知識，讓大眾了解保持財政紀律的重要。不論是進行 FinFit 調查、透過客戶經理及理財達人提供專業意見，或者是流動理財應用程式內的『個人預算』及『Future Planner』等理財工具，我們都會繼續透過融合創新科技、專業諮詢及理財教育，以支持客戶逐步達至財政健康。」



為進一步提高大眾對理財健康的認識，滙豐將舉行FinFit月，舉辦一系列有關理財及金融知識的活動：

．由3月29日起，流動路演車將穿梭全港，提供 FinFit 小貼士及派發「兩餸飯」飯券

．為有特殊教育需要的學生安排參觀滙豐分行及工作坊，讓他們了解銀行服務及學習日常理財知識

．舉辦理財工作坊，提高社工的理財知識等，支援他們協助弱勢社群達至財務穩健

．在社交平台舉辦FinFit小遊戲抽獎活動

．為參與指定計劃改善財政健康的客戶提供優惠

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責任編輯：陳詠妍