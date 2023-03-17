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【聯想 992】 歷時4年訴訟終於有結果 英國高等法院裁定聯想敗訴 須付1.387億美元授權費

股樓投資 18:39 2023/03/17

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據外媒報道，英國倫敦高等法院裁定，聯想集團（00992）須向美國科技公司InterDigital（美﹕IDCC）支付1.387億美元（折合約10.8億港元）授權費，作爲使用其電信專利權的代價。股價未見受影響，今早（17日）高開1.5%後愈升愈有，曾高見7.6元，最多升近6%，收報7.49元，升4.3%，成交額6億元。

同場加映﹕【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

溫股知新
【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

今次訴訟已歷時4年，共進行5宗不同的相關庭審，雙方爭論點在於公平、合理和非歧視（FRAND）條款的適用性。事件源於InterDigital在2019年興訟，指聯想應就3G、4G及5G標準取得專利授權。法官James Mellor書面判決中指，須向InterDigital支付1.387億美元授權費，作為其於2007年至2023年期間移動設備銷售的專利授權，而該授權費遠低於InterDigital當初提出的3.37億美元。

【電商補貼】 京東「百億補貼」提前20小時上綫 股價一度突破190元【見下頁

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聯想對裁決表示歡迎，集團知識產權事務主管John Mulgrew認為，裁決對整個科技業來說屬正面。不過，InterDigital表示會提出上訴，因為部分裁決未有準確反映專利計劃的效益。

同場加映﹕【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

青姐話
【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

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記者：郭秀慧

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