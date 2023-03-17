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【Rosewood】瑰麗酒店集團推「瑰麗青年啟航」實習計劃　涉4實習類別、名額100個

Hot Talk 18:35 2023/03/17

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【Rosewood】瑰麗酒店集團推「瑰麗青年啟航」實習計劃　涉4實習類別、名額100個

瑰麗酒店集團（Rosewood Hotel Group）啟動「瑰麗青年啟航」實習計劃，涉及4個不同的實習類別，分別為香港職業訓練局（職訓局）旅遊及酒店管理專業學生、患有自閉症的年輕人，以及對酒店業有抱負的年輕人，一年有100個實習職位

瑰麗酒店集團負責所有實習生旅行費用

在今次計劃中，9名在職訓局修讀餐飲、酒店管理和旅遊相關課程的畢業生，將被挑選參加為期兩個月，今年6月開始的環球實習計劃，各畢業生可以按照他們的興趣及發展需要選擇瑰麗酒店集團旗下位於巴黎、倫敦、阿布扎比、金邊、布吉、曼谷、富國島、會安、北京、廣州和三亞的酒店。瑰麗酒店集團將會負責所有參與計劃實習生的旅行費用、住宿和膳食，並提供每日生活津貼。

參與計劃的實習生在職訓局接受專業及全面的課堂訓練後，將可在各酒店的前台及後勤部門工作，汲取實戰經驗。當地酒店同事將會擔任實習生的導師，令他們可更快融入工作環境，提升在職訓練的效率；實習生之間的聚會亦可促進互助及分享見聞。瑰麗集團亦會準備不同有關領導能力的講座，擴闊他們對自身職業的理解。

瑰麗酒店集團首席行政總裁鄭志雯女士表示，「瑰麗青年啟航」不單為學生提供機會累積工作經驗及技能，更重要是讓學生可以藉此機會培養更廣闊的國際視野。

相關文章：【新世界17】鄭志剛：利潤下跌+預留彈藥發展故減少派息　香港經濟及樓市逐步恢復元氣、對樓市樂觀

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編輯：陳韻妍

 

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