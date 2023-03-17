【業績速報】龍湖去年賺243.6億 升2.1％ 末期息大減35%至0.8元 今年債務維持在2080億

龍湖集團（00960）公布截至去年12月底止業績，全年純利243.6億元（人民幣，下同），增長2.1%；撇除公平價值變動之核心溢為225.4億元，增長0.5%；收入2,505.7億元，增長12.2%。公司派發末期息每股0.8元，按年減少35%，全年共派息每股1.31元，跌33.5%。

龍湖股價今日（17日）造好，收報21.85元，升3.1%，成交額4.3億元。

集團去年合同銷售額2,015.9億元，按年減少30%，對應銷售總建築面積為1,304.7萬平方米。集團整體毛利率為 21.2%，核心稅後利潤率為12.3%，核心權益後利潤率為9%。

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截至去年底，龍湖淨負債率（負債淨額除以權益總額）為58.1%，在手現金為726.2億元。綜合借貸總額為2,080.1億元，平均借貸成本為年利率4.10%；平均貸款年限為6.67年。

集團首席財務官趙軼指出，今年債務將會維持在2,080億元水平不變，並適度減少境外融資，每年境外債務佔比料減少約5%，以維持業內較良好的現金覆蓋短債比率。

集團高級副總裁兼地產航道總經理張旭忠表示，去年集團推出貨值約3,500億元，全年合同銷售額達約2,016億元，銷售去化率為約58%，今年將採取相對有彈性的供貨策略，目標去化率可提升至65%。

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記者：李兆明