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【瑞信危機】金管局：香港銀行體系仍非常穩健　無受瑞信危機影響

股市 18:28 2023/03/17

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瑞信（美：CS）早前承認內部管控存在重大缺陷，觸發市場憂慮。香港金管局副總裁阮國恒出席銀行公會例會後表示，近期外圍波動性大，已提高警覺，但不便評論個別在香港營運的銀行機構，但香港銀行體系仍非常穩健，無受該事件影響。

阮國恒指，無論銀行機構在港有否營運，只要事件發生對全球金融穩定性有影響，金管局都會留意，適時和當地相關監管機構密切聯繫，續注視市場情況發展，會和業界及當地監管機構密切聯繫。

他說，難言有關事件會否成為雷曼翻版，但相關監管機構動作很快，採取行動穩定市場信心，他認為這是好事，最近市場已有少許穩定下來。被問到會否向各銀行索取有關瑞信的敞口資料，他說，銀行之間的敞口向來是該局恒常監管手段，故無需要特別為此而向各銀行詢問相關情況。

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記者：胡學能

美股 銀行 香港金融管理局
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