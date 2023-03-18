西班牙女王儲接受3年軍事訓練 為未來繼位準備

有歐洲最美公主之稱的西班牙女王儲萊奧諾公主（Princess Leonor），今年8月高中畢業後會接受3年軍事訓練，為日後繼承王位做準備。

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萊奧諾公主現年17歲，是西班牙國王費利佩六世（King Felipe VI）與王后萊蒂西亞（Queen Letizia）的長女，通曉西班牙語、英文和中文。

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萊奧諾目前就讀英國威爾斯的大西洋書院，將於10月年滿18歲成人。

西班牙防長羅夫萊斯（Margarita Robles）表示，正如所有議會制君主立憲制國家繼承人，萊奧諾必須有從軍背景和軍旅生涯。

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萊奧諾將入讀薩拉戈薩（Zaragoza）的陸軍軍事學院接受首年訓練，翌年轉至海軍學校學習操作高桅帆船，最後一年會入讀航空學院。

政府與王室都已同意，萊奧諾需跟隨父親步伐，先接受激烈軍事訓練再入讀大學。羅夫萊斯更指，政府近年一直努力推動女性參軍，會適時任命女性為軍隊總司令。

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責任編輯：鄭錦玲