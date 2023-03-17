  • 21°C
香港時間 : 2023317日 (週五) 22:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績︱電動車】小鵬汽車美股升1成　CEO：價格內捲不可避免、未來定價激進　第4季經調整虧損擴至22.1億人幣

股市 21:38 2023/03/17

分享：

分享：

【業績︱電動車】小鵬汽車第4季經調整虧損擴至22.1億人幣　何小鵬：已大刀闊斧調整組織架構

內地電動車廠小鵬汽車 （09868） 公布2022年第4季及全年業績，上季汽車總交付量為22,204輛，按年下降46.8%，高過指引區間上限的21,000輛；收入為51.4億元（人民幣，下同），按年降39.9%，略高過指引上限的51億元；淨虧損為23.6億元，按年擴大83.4%；經調整虧損22.1億元，按年增84.6%。

小鵬汽車ADR（美：XPEV）現升1成，報9.18美元，較港收市的33.45港元高水7.6%。

小鵬汽車董事長及首席執行官何小鵬指，大刀闊斧地推進了組織架構調整，補強團隊能力的短處。小鵬汽車名譽副董事長及聯席總裁顧宏地稱，隨著產品組合的優化和營銷體系能力的大幅改善，預計銷量和市場份額恢復增長。

價格內捲不可避免 下半年推新純電七座MPV

內地電動車市場掀起「減價戰」，何小鵬認為，最近兩年極其激進價格內捲（意即過分競爭導致內耗）不可避免，尤其是汽油車面對巨大挑戰也會反擊。何小鵬提到，小鵬從原來25萬至30萬元價格區間向下移，認為20萬、25萬、30萬這三個區間還有非常多空間，能大幅降低內部的營銷成本，以及不必要的、不創造客戶價值的研發成本。

何小鵬表示，未來小鵬著力發展自動駕駛，也會在相關定價上激進地佔領市場的更高的地位。

新車方面，何小鵬稱，小鵬G6將會在4月上海車展亮相，並在年中正式發布和啟動交付，價格區間為20萬至30萬新能源SUV，同時下半年將推出一款全新的純電七座MPV。

首季交付量料跌逾45% 營收少43.7%

然而，小鵬預期，今年首季汽車交付量將介乎18,000至19,000輛，按年減少約45.0%至47.9%；總收入將介乎40億至42億元，按年減少約43.7%至46.3%。

小鵬上季汽車銷售收入為46.6億元，按年下降43.1%，小鵬解釋，G3i及P7的汽車交付量減少；而服務及其他收入3.7億元，按年增29.9%。

2022年經調整虧損擴大88%

全年計，小鵬汽車交付量達120,757輛，按年上升23.0%，收入268.6億元，按年增28%；列賬虧損91.4億，按年擴大87.9%；經調整虧損84.3億元，按年擴大88.0%。

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

相關文章：

【電動車】小鵬汽車傳多位核心高管離任　兩聯合創始人遭削權

【電動車】財政部重申2023年免新能源車購置稅、北京市續推換車補貼　比亞迪彈5%、小鵬理想升8%

記者：李哲毅

港股 美股 小鵬汽車－W（09868） 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【美股開市】美股「四巫日」道指低開95點　第一共和銀行再跌兩成（不斷更新）

下一篇文章

【盈警︱內房】昔日千億房企時代中國發盈警　預計去年轉蝕最多100億人幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國救市】第一共和銀行FRC獲11大行聯手300億美元助脫險　盤前股價仍吐一成
【美國救市】第一共和銀行FRC獲11大行聯手300億美元助脫險　盤前股價仍吐一成
【瑞信危機】瑞信歐股漲幅回落至20%　此前向瑞士央行借入500億瑞郎增強流動性
【瑞信危機】瑞信歐股漲幅回落至20%　此前向瑞士央行借入500億瑞郎增強流動性
【美股開市】美股「四巫日」道指低開95點　第一共和銀行再跌兩成（不斷更新）
【美股開市】美股「四巫日」道指低開95點　第一共和銀行再跌兩成（不斷更新）
【長和系業績】李澤鉅怎看香港樓市 「買到平地為何不賣平些？」、「早幾年好彩無高位買得太多」
【長和系業績】李澤鉅怎看香港樓市 「買到平地為何不賣平些？」、「早幾年好彩無高位買得太多」
【北水+恒指夜期】北水吸資逾22億　再加倉騰訊　恒指夜期跌63點（不斷更新）
【北水+恒指夜期】北水吸資逾22億　再加倉騰訊　恒指夜期跌63點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升227點　百度美股高港8%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升227點　百度美股高港8%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款