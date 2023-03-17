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【異動股】 超過650家企業加入百度生態圈 花旗﹕對「文心一言」生成能力感放心 股價報復式反彈逾13%

股樓投資 18:05 2023/03/17

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百度集團（09888）昨日（16日）舉行「文心一言」發布會期間，股價一度暴跌近一成，而今日（17日）在多間大行合力唱好下，股價迎來報復式反彈，股價一度反彈超過15%，高見146元，收報142.2元，仍大升13.7%，成交額46億元，為表現最好藍籌。

同場加映﹕【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

溫股知新
【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

花旗發表研究報告指，百度昨日在「文心一言」發布後股價急跌逾6%，是過度反應，認為即使「文心一言」的生成能力仍不完美，但具有相當能力回答大多數複雜及奇怪問題。該行指出，目前有超過650個業務合作夥伴在「文心一言」發布前加入其生態系統，表明企業強烈希望整合生成式AI功能，以加強其營運、產品及服務。

【異動股】 國務院總理李強﹕推動高科技創新能力 中芯國際逆市升7% A股漲停【見下頁

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該行表示，雖然首席執行官等對「文心一言」的評論謙虛，且預先錄製的演示或令投資者及傳媒失望，但活動結束後該行與首席財務官等會面時的現場演示，令該行對「文心一言」的生成能力感到放心，因此維持予其「買入」投資評級，予其美股目標價191美元。

同場加映﹕【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

青姐話
【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

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記者：郭秀慧


 

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