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【業績︱酒店股】華大酒店去年多賺8倍至5.9億　隔離檢疫帶動酒店營收增42%

股市 18:03 2023/03/17

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【業績︱酒店股】華大酒店去年多賺8倍至5.9億　隔離檢疫帶動酒店營收增42%

華大酒店 （00201） 公布去年業績，期內營收4.39億元，按年增34.6%；純利5.93億元，按年增8.0倍；每股賺6.63仙；不派息。華大酒店稱，去年旗下5間擔任指定檢疫酒店，帶動酒店收入增41.9%至4.03億元。

現時擁有8間酒店的華大酒店認為，隨著疫情以及中國與國際通關，預計本地酒店業務將逐漸改善，然而本地人力短缺，預計營運費用將大幅上升。

華大酒店稱，未來將繼續提高入住率並控制營運開支，同時翻新此前用作檢疫的酒店，預計酒店業務和租金收入未來前景仍然具挑戰和不穩定性。

汀蘭居酒店夏季重開

華大酒店去年向鄧成波家族收購荃灣汀蘭居酒店，華大酒店預計，需要花費5000萬翻新汀蘭居酒店，預計可於今年夏季開始營業。

華大酒店截至去年底，整體債務金額為8.57億元，按年增7成；來年需支付利息約為 2500萬元，主要是受收購汀蘭居酒店所致；資本負債比率為20%，按年增7個百分點。

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

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編輯：李哲毅

港股 酒店 華大酒店（00201）
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