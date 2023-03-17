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【公屋政策】公屋入息及資產限額建議獲通過 6人家庭資產限額68.8萬元

理財智慧 18:15 2023/03/17

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公屋供應量問題一直備受關注。房委會轄下資助房屋小組委員會就2023/24年度公屋入息及資產限額檢討有結果，並通過不同家庭人數申請者的建議入息及資產限額，自2023年4月1日起生效。

參考以往做法，小組委員會通過將1人至5人家庭的入息限額凍結在現行（2022/23年度）水平；6人及以上家庭的入息限額，則按照既定機制上調。另外，小組委員會亦通過將所有家庭人數住戶的資產限額按既定機制上調1.9%。房委會發言人表示，公屋入息及資產限額每年按既定機制檢討。若嚴格根據既定公式計算，在2023/24年度，6人及以上家庭的公屋入息限額會上調，而1人至5人家庭的入息限額則會下調。不過，發言人亦指出，由於本地經濟正從疫情所帶來的影響中逐漸恢復，作為公屋目標群組的低收入家庭的生計仍受到嚴重影響，在釐定2023/24年度公屋入息限額時，需繼續作出例外處理。

例如6人家庭入息限額約4.2萬元，7人家庭約4.7萬元。至於資產限額方面，建議上調1.9%，即單身人士資產上限放寬至27.8萬元，三人戶則放寬至49萬元，6人家庭為68.8萬元。


恐龍復活？3大日本童話打卡景點首度登陸香港 盲盒玩具品牌都有得買 【見下頁

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在這些項目中，有部分是難以慳的，例如酒席，一般都比較固定亦是在婚禮項目中佔比最多的。但結婚首飾及戒指、蜜月旅行、婚紗攝影、婚禮 / 婚宴攝影攝錄、婚紗禮服及化妝髮型及其他這些部分，只要將要求降低，市場上仍然有很多較低價的選擇。

簡單如婚戒，其實只需要普通的款式而非名牌的，其價格可以便宜逾一半，即慳1萬多元。蜜月旅行方面，不一定要去太遠的地方，兩蹶人在一起去那裡都一樣是開心的，去一個短程又輕鬆的旅程又可以慳錢，只需要2萬元已可以。在香港本地婚攝一般大約1萬元已經有一輯不錯的婚照，不需要2.5萬元。另外，婚紗禮服方面，由於擺酒當日的行程太緊湊，不更換太多套其實更理想，這個預算亦可以減半，化妝方面亦可以選擇較平民化的化妝師，大約一萬多元已經可以。

總結而言，結婚的開支可多可少，一個婚禮應有的都有，但不一定要花盡個人的儲蓄。

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撰文 : 陳玉蓮

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