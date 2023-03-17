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【高通芯片】高通推中階手機推新芯片　Snapdragon 7+ Gen 2 CPU性能高50%

科技 18:00 2023/03/17

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芯片製造商高通（Qualcomm）雖然早已推出高規格的Snapdragon8 Gen 2芯片，但該款芯片普遍用於高端手機中。為保持高通在中階手機芯片市場的一哥地位，高通將於本月推出全新芯片Snapdragon 7+ Gen 2。

【Samsung芯片】Samsung參與政府投資計劃　20年斥逾千億元推動國內芯片業

據外媒《Engadget》報道，Snapdragon 7+ Gen 2將於本月稍後時間開始支援中階手機，國產手機品牌紅米（Redmi）和真我（Realme）亦將會使用Snapdragon 7+ Gen 2芯片。

雖然Snapdragon 7+ Gen 2的效能不及Snapdragon 8 Gen 2，但高通表示，新芯片的CPU性能，較Snapdragon 7+ Gen 1提高50%以上，速度可達2.91GHz。GPU性能和電源效率更分別提升了兩倍和13%。

此外，據高通指，其AI Super Resolution能夠將遊戲視覺效果和照片，從1080p分辨率升級到4K分辨率。配備高通aptX的Snapdragon Sound技術，將提供無損音樂和無延遲遊戲音頻。

【衛星通訊】高通為小米、Oppo等多間手機製造商　提供衛星通訊功能

【手機漏洞】Google揭多款手機存漏洞　只需手機號碼即可入侵

責任編輯：殷凱怡

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