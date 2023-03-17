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【新股IPO】證監會發指引反映內地最新境外上市新規　H股內資股續分開報告

新股IPO 17:54 2023/03/17

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【新股IPO】證監會發指引反映內地最新境外上市新規　Ｈ股內資股續分開報告

中證監3月31日實行新《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》，香港證監會最新發布指引，以反映內地有關境外上市的新規例。

證監會表示，就根據《證券及期貨條例》第XV部對「關於中國發行人權益的披露」發出常見問題，而收購執行人員則發布《應用指引25》，向市場參與者提供在新的規則下有關《公司收購、合併及股份回購守則》的應用指引。

在發行人權益的披露方面，證監會指出，從3月31日起，即使H股和內資股被視為不同類別股份的《到境外上市公司章程必備條款》被廢止，但H股和內資股仍在不同交易所買賣，而且相關股份無法在交易所之間轉換。因此該等中國發行人的H股權益應繼續按已發行H股股數的比例計算，並與已發行內資股股數分開，將H股和內資股分開報告的現行做法保持不變。

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編輯：麥德銘

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