  • 23°C
香港時間 : 2023317日 (週五) 18:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【MPF】 首季MPF暫微升1% 打工仔人均賺2553元

17:44 2023/03/17

分享：

分享：

晨星指3月的大輸家是港股MPF，跌近3%。

受息魔震散環球股市，復添歐美金融機構連環爆雷等，累打工仔的血汗錢少賺逾萬元。據晨星的最新統計，截至本周三（3月15日）為止，強積金（MPF）已連跌兩個月，令首季MPF只微升1.11%。

如以截至去年底MPF總資產值逾1.05萬億元，人均帳戶累積供款近23萬元；再以年初至今MPF整體回報僅險升1%，帶挈上班族合共進帳逾116億元；人均賺逾2,553元，成員賺少一大截。

●市況逆轉  MPF 2月及3月轉蝕 人均帳戶蒸發逾1.1萬元

因相比今年1月MPF呈史上最勁的開門紅，急升逾6%，本來人均進帳逾1.4萬元；可惜，經歷2月及3月轉蝕，供款帳戶平均蒸發逾1.1萬元，或縮水八成，負財富效應遠超財政司司長陳茂波向市民派錢5,000元。

晨星檢視23類資產，首季大部分MPF暫仍有正回報，當中的大贏家是歐洲股票，勁彈6.9%；緊接其後是美股基金，上揚3.1%；環球股票亦錄得近3.1%升幅打入3甲列。

●擁躉最多港股基金 首季跌2.6%包尾  中國及大中華股票負回報0.9%

反觀3大輸家依次為︰最多成員捧場的港股基金，首季呈負回報2.6%，慘變包尾大幡；中國及大中華股票亦陷負數0.9%，不包括日本的亞洲股票跌0.7%。

不過，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今天（17日）回應本報查詢指，恒指上半年目標預測為24000點，年底目標為25000點；由此推斷，較現水位有逾兩成的潛在升幅。
 
然而，專家料首季MPF勢危，慎防隨時由賺變蝕，除了聯儲局主席鮑威爾放鷹，息魔震散全球股市外；適逢主攻科創企業的美國矽谷銀行，因流動性危機而倒閉，乃雷曼倒閉引爆2008年金融海嘯後首間大型銀行爆煲，疊加瑞信風暴，後遺症仍在發酵。

至於市面400多隻MPF基金，晨星指年初至今以一眾歐洲股票最標青。冠軍基金是宏利環球精選計劃歐洲股票，狂飈11%；AMTD景順歐洲股票、雲鋒金融（00376）旗下萬全歐洲股票、以及BCT銀聯歐洲股票皆上揚8%，宏利（00945）旗下北美股票也升5%而躋身5強。

●專家籲動盪市勿自亂陣腳  宜緊守股債平衡

相反，表現最差是獨市供應的宏利康健護理基金，今年跌近6%；東亞（00023）集成信託計劃港股基金及景順中港股票齊跌逾4%，跑輸MPF的平均回報。

專家忠告亂市下，供款人毋須自亂陣腳，慌忙棄股投債；反而緊守股債平衡布局，冀對應動盪市。

●積金評級：懶人基金 低收費、組合涵蓋股債
香港專業獨立強積金研究及教育機構積金評級主席叢川普（Francis Chung）認為， 2月份MPF倒跌4.37%，抹掉首月不少升幅，1月份創紀錄勁彈6.1%，凸顯捕捉短期回報是很困難的，遂建議成員作多元化投資，例如揀俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS），好處是低收費及組合涵蓋股債，是值得考慮的明智長綫投資選擇。

晨指指首季MPF預設投資策略核心累積基金及65歲後基金皆錄得正回報2%。

順帶一提，如以積金評级指2月份人均帳戶約22.94萬元；再以晨星統計3月份暫負回報0.64%，意味單以本月上半個月計，在職者平均蝕1,468元。

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

相關文章：【MPF】強積金2月表現挫逾4% 供應商平均開支比率微升

【MPF】GUM：2月強積金人均蝕10,782元　股票基金負回報6.5%

【MPF】積金評級：2月強積金虧損4.4%　打工仔平均帳戶結餘蒸發9400元

【MPF】5大MPF供應商高踞72%市佔率 邊間成大贏家？

【移民潮？】積金局：去年共3.17萬宗「永久離港」為由提取MPF　第四季按年少19%

 

特約記者︰曾桂芬 

責任編輯 ︰李勝君

財富及退休規劃 東亞銀行（00023） 永明金融 宏利金融－S（00945） 投資策略 退休 BCT銀聯 花旗銀行 港股 股票

下一篇文章

【港元定存】港元3個月定存最高6厘 速賺1280元利息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【英鎊定存】英鎊定存息最高15厘 花旗料英國下周四加息0.25厘
【英鎊定存】英鎊定存息最高15厘 花旗料英國下周四加息0.25厘
【日圓定存】日圓定存息最高7厘 花旗料圓滙今年升上120
【日圓定存】日圓定存息最高7厘 花旗料圓滙今年升上120
【港元定存】1年港元定存息最高4.1厘 季結臨近港銀紛加息搶存
【港元定存】1年港元定存息最高4.1厘 季結臨近港銀紛加息搶存
【美元定存】半年美元定存息最高5.1厘 中小行爆加息戰
【美元定存】半年美元定存息最高5.1厘 中小行爆加息戰
【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款