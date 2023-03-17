【MPF】 首季MPF暫微升1% 打工仔人均賺2553元

▲ 晨星指3月的大輸家是港股MPF，跌近3%。

受息魔震散環球股市，復添歐美金融機構連環爆雷等，累打工仔的血汗錢少賺逾萬元。據晨星的最新統計，截至本周三（3月15日）為止，強積金（MPF）已連跌兩個月，令首季MPF只微升1.11%。

如以截至去年底MPF總資產值逾1.05萬億元，人均帳戶累積供款近23萬元；再以年初至今MPF整體回報僅險升1%，帶挈上班族合共進帳逾116億元；人均賺逾2,553元，成員賺少一大截。

●市況逆轉 MPF 2月及3月轉蝕 人均帳戶蒸發逾1.1萬元

因相比今年1月MPF呈史上最勁的開門紅，急升逾6%，本來人均進帳逾1.4萬元；可惜，經歷2月及3月轉蝕，供款帳戶平均蒸發逾1.1萬元，或縮水八成，負財富效應遠超財政司司長陳茂波向市民派錢5,000元。

晨星檢視23類資產，首季大部分MPF暫仍有正回報，當中的大贏家是歐洲股票，勁彈6.9%；緊接其後是美股基金，上揚3.1%；環球股票亦錄得近3.1%升幅打入3甲列。

●擁躉最多港股基金 首季跌2.6%包尾 中國及大中華股票負回報0.9%

反觀3大輸家依次為︰最多成員捧場的港股基金，首季呈負回報2.6%，慘變包尾大幡；中國及大中華股票亦陷負數0.9%，不包括日本的亞洲股票跌0.7%。

不過，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今天（17日）回應本報查詢指，恒指上半年目標預測為24000點，年底目標為25000點；由此推斷，較現水位有逾兩成的潛在升幅。



然而，專家料首季MPF勢危，慎防隨時由賺變蝕，除了聯儲局主席鮑威爾放鷹，息魔震散全球股市外；適逢主攻科創企業的美國矽谷銀行，因流動性危機而倒閉，乃雷曼倒閉引爆2008年金融海嘯後首間大型銀行爆煲，疊加瑞信風暴，後遺症仍在發酵。

至於市面400多隻MPF基金，晨星指年初至今以一眾歐洲股票最標青。冠軍基金是宏利環球精選計劃歐洲股票，狂飈11%；AMTD景順歐洲股票、雲鋒金融（00376）旗下萬全歐洲股票、以及BCT銀聯歐洲股票皆上揚8%，宏利（00945）旗下北美股票也升5%而躋身5強。

●專家籲動盪市勿自亂陣腳 宜緊守股債平衡

相反，表現最差是獨市供應的宏利康健護理基金，今年跌近6%；東亞（00023）集成信託計劃港股基金及景順中港股票齊跌逾4%，跑輸MPF的平均回報。

專家忠告亂市下，供款人毋須自亂陣腳，慌忙棄股投債；反而緊守股債平衡布局，冀對應動盪市。

●積金評級：懶人基金 低收費、組合涵蓋股債

香港專業獨立強積金研究及教育機構積金評級主席叢川普（Francis Chung）認為， 2月份MPF倒跌4.37%，抹掉首月不少升幅，1月份創紀錄勁彈6.1%，凸顯捕捉短期回報是很困難的，遂建議成員作多元化投資，例如揀俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS），好處是低收費及組合涵蓋股債，是值得考慮的明智長綫投資選擇。

晨指指首季MPF預設投資策略核心累積基金及65歲後基金皆錄得正回報2%。

順帶一提，如以積金評级指2月份人均帳戶約22.94萬元；再以晨星統計3月份暫負回報0.64%，意味單以本月上半個月計，在職者平均蝕1,468元。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯 ︰李勝君