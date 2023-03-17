【半島酒店母企】大酒店CFO葉思明上任26個月即請辭　稱有其他業務興趣發展

▲ 財務總裁葉思明（右）日前出席大酒店業績記者會

半島酒店母企大酒店 （00045） 公布2022年業績後兩日，集團即宣布，執行董事及財務總裁葉思明提出請辭，並已得到大酒店同意由3月31日起辭任，將繼續受僱於直至7月31日。

大酒店周三（15日）曾舉行2022年業績會，當時葉思明亦有與行政總裁郭敬文、營運總裁包華（Peter Borer）及業務部集團總監林思靈一同出席主持會議，當時未見異樣。

大酒店稱，葉思明因決定於其他業務興趣發展而辭職，與董事局之間並無任何意見分歧，大酒店表示，向葉思明所作出的寶貴貢獻，致以誠摯謝意，祝葉思明日後一帆風順。

現年52歲的葉思明自2021年1月獲委任為大酒店執行董事及財務總裁，此前曾任職豐泰地產投資、高富諾亞太區 （Grosvenor Asia Pacific） ，以及怡和集團旗下數間公司擔任首席財務總監。

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編輯：李哲毅