【假日好去處】中國首個塗鴉及街頭藝術展覽 K11 MUSEA Art Karnival 2023 3月20日起展出160件世界級藝術品

踏入萬眾期待的香港藝術月，K11集團年度藝術成事K11 MUSEA Art Karnival亦將歸來，將於3月20日至5月14日期間，K11 MUSEA將化身成開放式藝術博物館，於場內展出超過160件世界級藝術品，讓公眾免費參觀。

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本年K11 MUSEA Art Karnival特別呈獻由「塗鴉及街頭藝術之父」Jeffrey Deitch 策展的中國首個重量級塗鴉及街頭藝術展覽「City As Studio」，展出殿堂級街頭藝術巨匠Jean-Michel Basquiat、Keith Haring、FUTURA，以及明日之星 KAWS 及AIKO 等逾30位國際知名藝術家，共超過100件藝術傑作讓公眾參觀。

「City As Studio」共有5個區域，每個區域代表一個特定時代或風格，追溯塗鴉及街頭藝術如何在 20世紀 70 年代於紐約地鐵站與停車場嶄露頭角，探討當中的起源與演變，以及其後風靡全球的原因。此外，展覽亦設英語、粵語和普通話免費導賞團，供展覽持票人士於指定時段參加，而展覽亦設有語音導賞。觀眾更可親手製作屬於自己的塗鴉標籤，及通過虛擬遊戲 Kingspray Graffiti VR 嘗試塗鴉藝術。

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活動詳情：

K11 MUSEA Art Karnival

日期： 2023年3月20日至5月14日

時間： 10AM – 10PM

地址： 香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號, K11 MUSEA

「City As Studio」展覽

日期： 2023年3月20日至5月14日

時間： 12PM - 8PM（須於7:30PM前入場）

地點： K11 MUSEA 6樓 Kunsthalle，K11 Art & Cultural Centre

票價： HK$100（標準門票）、HK$50（特惠門票）

售票網址： www.k11experience.com/zh-hk/

除了「City As Studio」展覽外，K11 MUSEA亦於各層設有多件藝術作品，供市民免費參觀，焦點作品包括已故著名雕塑家Phyllida Barlow 於2017年為第 57 屆威尼斯雙年展英國館創作、氣勢磅礡的裝置藝術《無題：大建築；裝飾球》，以及奧地利藝術家 Erwin Wurm 的《熱狗巴士》，以滑稽與超現實主義手法重新審視食物、人類及消費文化之間的關係，期間K11 MUSEA更會在藝術品旁，不定期於週末時段向顧客送上手工小吃。

另外，今年Art Karnival 2023亦準備了一系列特備節目、期間限定店及獨家商品。屆時顧客可親臨K11 MUSEA 6樓選購各種設計精美的商品，如：韓國流行藝術品牌print bakery，將於K11 MUSEA 舉辦全港首個期間限定商店，展售一系列生活設計商品。另一方面，MoMA期間限定商店亦會搜羅來自世界各地的藝術家限量版精品，從獨家KAWS拼圖到Keith Haring Lovebox傳訊盒子，由印刷品、書籍、滑板、椅子、拼圖、蠟燭、遊戲到文具等均應有盡有，顧客可於「K11 HK」App內之K11 ESHOP選購商品。

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撰文：鄭日棱