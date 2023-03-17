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尹錫悅率團晤日商界領袖 與岸田共餐建「蛋包飯外交」

環球政治 17:37 2023/03/17

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南韓總統尹錫悅周五（17日）繼續訪問日本行程，率領南韓代表團與日本政商界領袖會面，希望兩國未來有更廣泛交流。尹錫悅日前亦與日本首相岸田文雄並享晚餐，並被外界稱為「蛋包飯外交」。

尹錫悅訪日會晤岸田文雄 恢復日韓領袖定期互訪 日撤銷對韓出口管制（第三版） 【下一頁】

周五舉行的日韓商務圓桌會議上，尹錫悅致辭稱，兩國政府全力為雙方商界人士創造合作及交流機會，兩國應攜手在供應鏈、氣候變化、高端科技、經濟安全等多個全球性問題展開合作，尤需關注數碼化轉型﹑半導體﹑電池及電動車等產業。

兩國經濟團體周四成立「日韓未來合作基金」，提供約2億日圓資金（約1,178萬港元），推動兩地年輕人交流及能源項目發展等。

尹錫悅指希望借基金會讓年輕一代增加交流，加深相互理解，擴大務實合作，兩國關係料將進一步鞏固。他呼籲兩國商界人士，為雙邊關係發展出力，攜手共創新未來。

當日韓方代表包括三星電子會長李在鎔及SK集團會長崔泰源等多位南韓商界巨頭，日方亦有瑞穗金融集團特別顧問佐藤康博及三井物產會長安永龍夫等多名日方商業重要人物，惟岸田文雄未有現身。

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南韓擱置每周增至69小時工時上限 承諾與年青人溝通 【下一頁】

尹錫悅周四亦在會談後，與夫人及岸田夫婦到銀座共進晚餐，在「吉澤」享用壽喜燒。其後，雙方轉至另一餐廳「煉瓦亭」繼續交流。

煉瓦亭被指是日式炸豬扒及蛋包飯始祖，經營已超過120年。據指尹錫悅曾在煉瓦亭享用過蛋包飯，十分滿意今次安排，因此今次訪日亦被外界稱為「蛋包飯外交」。

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責任編輯：吳漢培

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