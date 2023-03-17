市場預料聯儲局下周加息0.25％ 認為終端利率到年底將低於4%

市場認為聯儲局FED在下周的會議上會將利率提高四分之一個百分點，因為歐洲央行周四（16日）發表了自己積極的加息聲明，而且美國經濟數據強於預期，超過了對全球銀行業危機揮之不去的擔憂。

在歐洲央行決定繼續加息50個基點以抑製過熱的通貨膨脹之後，儘管金融市場出現了波動，美國利率期貨交易商仍加強了對美國央行下週將加息25個基點的賭注。

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3月21-22日會議上加息25個基點的可能性在周四也得到了支持，因為申請失業救濟金人數意外下降，這表明勞動力市場持續走強，而且住房數據也強於預期。

然而，交易員們也繼續為夏季開始的降息定價，認為終端利率到年底將低於4%。

自去年3月以來，美國央行已將其基準隔夜利率提高了450個基點，從接近零到目前的4.50%-4.75%的範圍。

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責任編輯：張瑋婷