【港元定存】港元3個月定存最高6厘 速賺1280元利息

▲ 港元半及及1年定存罕現破頂息

3月已進入下半場，全周多達13間大小銀行調整港元定期存款息，當中5加5減，另有3間又加又減。先說加息者，包括大新（02356）兩連加，調高3個月或以上年息，當中半年期累加0.4厘，至4.2厘；1年亦調升0.3厘至4.1厘，兩存期皆為破頂息。大眾財務加短中長息，1年期提高0.2厘至重上4厘；工銀亞洲更全面加息，1年期重返4厘關；星展加4個月或以上年息，1年期勁升0.5厘至3.8厘；上商提高3個月或以上年息，1年期加0.1厘、至3.08厘。集友延長3個月3.5厘及半年期3.85厘優惠至3月22日。

●大新兩連加 半年4.2厘 1年4.1厘皆破頂息

反觀，另有多行減息，眾安（ZA Bank）驟劈1個月迎新優惠，由10厘大減至5厘；大眾銀行兩連減，撤4厘息，1年僅得3.8厘；交銀香港兩連減，其中1年期累削0.35厘，現為3.6厘；花旗全面減息，1年大降0.63厘至3.1厘；創興更3連減，1年期累劈0.8厘至2.45厘。華僑永亨則把1年3.8厘下架，只保留288天享3.68厘。

至於3行加完又減，信銀國際累減1年期0.3厘至3.5厘；建行亞洲今天（3月17日）下調1年期0.2厘至3.4厘；同樣，平保（02318）牽頭虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）剛把1年期狠削0.8厘至3.2厘

專家料業界陸續追趕加息尾班車，為季結作最後衝刺；且緊盯矽谷銀行及瑞信爆煲的後遺症，爭相力搶避險資金。

反映銀行資金成本的3個月拆息現為3.72厘，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，3個月港元拆息料於第二季為4.15厘，第三季為4.4厘，以及第四季的4.5厘；而港滙於3個月內料為7.83，未來6至12個月預測為7.8。

廖嘉豪預期，聯儲局於下周四（23日）或只加息0.25厘；但花旗分析員維持利率見頂水平或仍達5.5厘到5.75厘預測。

●星展料港跟隨美加息 下周四加P息0.125厘

星展香港環球市場策略師李若凡說，下周預期聯儲局加息25個基點，之後再加一次25個基點，總共再加50個基點；但最終情況仍取決於美國經濟數據及銀行風波的發展。若聯儲局如期加息，再者，香港1個月拆息維持在3厘以上，不排除下周四本港調高最優惠利率（P）12.5個基點的可能。

1個月港元拆息4連跌，現險守3厘，李若凡估計，與樓按掛鈎的拆息本月內高低位料分別為3.5厘、以及2.95厘。

●季結前加息搶存 大眾財務、工銀亞洲、大新1年長息齊享4厘

而經歷季結前的加息戰，已有3間大小銀行把長息加至4厘或以上，除了大眾財務及工銀亞洲的1年齊享4厘外，大新更達4.1厘的創新高息率。

本周半年及1年期的高息榜再大執位，因PAOB、大眾銀行及交銀香港鬥減，皆跌出1年期的三甲榜；相反，大眾財務突擊推4厘息而晉級第2位。

大新更連續兩周勇進加息，遂一躍成為兩存期的榜首；惟須注意，該行的定存息在季結前後動輒忽上驟落，慎防月結後存息勁劈急回至超低息。猶記得去年12月中旬，大新1年定存高達5.1厘；可是，年底勁玩過山車，竟累劈逾4厘，至跌穿1厘的「深水炸彈」超低息。

大新總經理及零售銀行處副主管鄧子健回應本報查詢指，該行因應市場環境及業務發展策略等各項因素不時作出利率調整。由於港元及美元短息處於較吸引水平，大灣區的跨境理財通客戶對相關定期存款有一定興趣。

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●1個月3行10厘稱霸 富融送加息券優惠至5月底 PAOB 3個月6厘 全期賺息1,280元 截止3月31日

綜觀短中長期的高息榜︰

7天︰恒生（00011）10.9厘

1個月呈3冠王︰

*富融（Fusion Bank）10厘，成功推薦3名新客開戶，以存款上限5萬元計，該行指計及額外年利率最多賺息410元。若只推薦1名新客獲1張加息券6厘，賺息245元；推薦第2名新戶獲加息券8厘，賺息325元。倘推薦4名新戶或以上，加息券只是6厘；優惠至5月31日。

＊渣打香港（02888）、電訊盈科（00008）、香港電訊（06823）及Trip.com有份的虛銀Mox Bank，向新客提供10厘息，優惠至3月底；以上限5萬元計，1個月賺息約416元。

＊滙豐旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃，再做定存獲額外獎賞；以上限400萬元計，1個月賺息逾3.3萬元。

3個月︰平安壹賬通6厘，全新個人客戶成功開立PAOB個人儲蓄戶口，並敘造定存，以首8.8萬元存款計（包括基本利率及額外息率），賺息1,280元；至3月31日

半年期︰大新4.2厘

1年期3大高息王︰

大新4.1厘

大眾財務及工銀亞洲︰4厘

東亞（00023）︰3.95厘

以大新的門檻是100萬元，全期賺息4.1萬元。

另比拼4大行的最新年息︰

3個月︰

滙豐（HSBC）及中銀香港（02388）︰3.1厘

恒生︰3.09厘

渣打香港（02888）︰3厘

半年期︰

渣打︰3.4厘

滙豐及中銀︰3.3厘

恒生︰3.19厘

1年期︰

渣打︰3.6厘

滙豐及中銀︰3.5厘

恒生︰3.1厘

那邊廂，檢視虛銀高息榜，本周因PAOB撤1年期4厘而失落冠軍︰

1個月短息王︰富融及Mox Bank 10厘

3個月︰平安壹賬通（PAOB）6厘

半年期︰富融3.4厘

1年期︰TOM集團（02383）有份虛銀匯立（WeLab Bank）的3.8厘，livi bank的3.5厘，眾安（ZA Bank）的3.31厘，Mox Bank的3.3厘；PAOB的3.2厘、小米（01810）牽頭虛銀天星（AirStar Bank）的3.1厘；以及富融的3厘。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君



