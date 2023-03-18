【港元定存】港元半年期定存　最高4.1厘

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【MPF】 首季MPF暫微升1% 打工仔人均賺2553元
踏入3月下半場的季結前加息戰，已有3間大小銀行把長息加至4厘或以上，除了大眾財務、大新及工銀亞洲的1年齊享4厘。工銀亞洲全面加息，1年期重返4厘關；大新門檻是100萬元，全期賺息4萬元。專家料業界陸續追趕加息尾班車，為季結作最後衝刺；且緊盯矽谷銀行及瑞信爆煲的後遺症，爭相力搶避險資金。
反映銀行資金成本的3個月拆息現為3.72厘，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪指，3個月港元拆息料於第二季為4.15厘，第三季為4.4厘，以及第四季的4.5厘；而港滙於3個月內料為7.83，未來6至12個月預測為7.8。廖嘉豪預期，聯儲局於3月或只加息0.25厘；但花旗分析員維持利率見頂水平或仍達5.5厘到5.75厘預測。
星展香港環球市場策略師李若凡亦預期，儲局將加息0.25厘，之後再加一次0.25厘，總共0.5厘；但最終情況仍取決於美國經濟數據及銀行風波的發展。若聯儲局如期加息，再者，香港1個月拆息維持在3厘以上，不排除下周四本港調高最優惠利率（P）0.125厘的可能。
*富融10厘計劃：成功推薦3名新客開戶，以存款上限5萬元計，該行指計及額外年利率最多賺息410元。若只推薦1名新客獲1張加息券6厘，賺息245元；推薦第2名新戶獲加息券8厘，賺息325元。倘推薦4名新戶或以上，加息券只是6厘；優惠至5月31日。
*Mox Bank10厘計劃：向新客提供10厘息，優惠至3月底；以上限5萬元計，1個月賺息約416元。
惟須注意，大新的定存息在季結前後動輒忽上驟落，慎防月結後存息勁劈急回至超低息。猶記得去年12月中旬，大新1年定存高達5.1厘；可是，年底勁玩過山車，竟累劈逾4厘，至跌穿1厘的「深水炸彈」超低息。大新總經理及零售銀行處副主管鄧子健回覆指，該行因應市場環境及業務發展策略等各項因素不時作出利率調整。由於港元及美元短息處於較吸引水平，大灣區的跨境理財通客戶對相關定期存款有一定興趣。
4大行方面︰
虛銀方面：
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特約記者︰曾桂芬
責任編輯︰李勝君