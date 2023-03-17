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【中國降準】人行3月27日下調存款準備金率0.25百分點　分析：支持國內基建投資、減息空間微

股市 17:41 2023/03/17

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【中國降準】人行下調金融機構存款準備金率25點子　3月27日生效

中國人民銀行宣布，決定於3月27日降低金融機構存款準備金率（RRR）0.25個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構）。人行降準生效後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.6%。

法外貿：中國減息機率不大

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷表示，降準反映「兩會」後，政府願意釋放更多流動性支援財政政策，尤其是銀行乃地方政府專項債的主要買家，而地方政府專項債大多與基建投資掛鈎。

他補充，鑑於內地政府重視金融風險，中國減息的可能性較低，唯一的例外是調整5 年期 LPR（貸款市場報價利率），若樓市復蘇依然乏力，當局可能考慮再減5個基點，目前5年LPR為4.3%。

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

ET財智Talk
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降準 中國人民銀行 金融機構
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