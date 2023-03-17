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【手機漏洞】Google揭多款手機存漏洞　只需手機號碼即可入侵

科技 17:15 2023/03/17

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智能手機成為人人必備的配件，當中存有不少個人資訊和私隱，故防止手機遭黑客入侵至關重要。Google安全研究團隊發現，市面上有多款手機，包括三星（Samsung）S22和vivo S16等，因調解器（modem）存有漏洞，使黑客可以輕易入侵手機。

【Samsung涉造假】「假月亮」照片爭議持續　Samsung終開腔回應

據外媒《The Verge》報道，Google的安全研究團隊Project Zero，在Samsung生產的Exynos調解器中，發現18個零日漏洞。其中四個漏洞可以讓黑客「在基帶（baseband）級別的遠程破壞手機，無需用戶交互」的情況下，只需要受害者的電話號碼便可入侵。另提醒，經驗豐富的黑客只需「通過有限的額外研究和開發」來利用相關漏洞。

Google坦言其Pixel 6、Pixel 7系列的智能手機同樣存有相關漏洞，該企已於3月的Pixels安全更新中，解決相關問題。惟據外媒《9to5Google》指，Google所提及的更近還不適用於Pixel 6、6 Pro和6a。

研究人員又列出可能存在相關漏洞風險的設置，包括：

  • Samsung Galaxy S22、M33、M13、M12、A71、A53、A33、A21、A13、A12和A04系列
  • vivo S16、S15、S6、X70、X60和X30系列
  • 任何使用Exynos W920芯片組的可穿戴設備
  • 任何使用Exynos Auto T5123 芯片組的車輛

【Google手機】Google Pixel 8 Pro渲染圖曝光　新設後疊鏡頭感應器

【滑手機】日機構調查操作手機習慣 　「右手拇指滑手機」全球比例最高

責任編輯：殷凱怡

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