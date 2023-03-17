【業績速報】煤氣去年賺52.48億 增長4.6％ 派末期息每股23仙 全年共派息每股35仙不變

中華煤氣（00003）公布截至去年12月底止業績，營業額609.53億元，按年增長13.8%；純利52.48億元，按年升4.6%。公司派末期息每股23仙，連同中期息全年共派息35仙，維持不變。

2022年全年本港煤氣銷售量約為273.98億兆焦耳，按年下降1%；而本港爐具銷售量則升約4%。截至2022年底，客戶數目為199.5萬戶，按年增加30,145 戶，上升約2%。

截至2022年底，連同附屬公司港華智慧能源（01083）的項目，煤氣已於內地28個省級地區取得合共624個項目 (包括集團屬下企業再投資的城市燃氣項目)，2021年底為514 個。

滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映：【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

公用事業業務方面，包括港華智慧能源在內，截至2022年底集團在內地的城市燃氣項目總數達315個，2021年底共303個；2022年總售氣量約為321億立方米，按年增長約3%，燃氣客戶則增加至約3,729萬戶，按年增長約6%。

可再生能源業務上，截至2022年底，集團已在24 個省級地區取得183個可再生能源項目，業務涵蓋多能(冷、熱、電)聯供、光伏、儲能、充換電站、工商客戶綜合能源服務等多個領域。

同場加映：【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明