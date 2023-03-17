【工傷補償】政府調高工傷職業病補償金額 涉及18個項目 下月13日生效

政府今日刊憲公布，調高因工受傷或患職業病僱員、已故僱員家屬的補償金額，涉及18個補償項目，下月13日生效。其中首次申請聽力輔助器具的資助限額，由20,160元加至24,000元，增幅最多。

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立法會周三通過三項決議，調高《僱員補償條例》、《肺塵埃沉着病及間皮瘤（補償）條例》、《職業性失聰（補償）條例》共18個補償項目金額，增幅介乎2.18%至19.05%。勞工處表示，按既定機制，補償金額每兩年視乎情況調整一次，金額通常參照名義工資指數所反映的工資變動或甲類消費物價指數所反映的物價變動。

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該處指，提高補償金額可為工傷僱員、職業病患者和因工傷或職業病死亡的僱員家屬提供更佳保障。

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撰文：鄭日棱