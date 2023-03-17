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大量美國大型銀行注資第一共和銀行300億美元 股價曾下跌超過70%

環球政經 15:42 2023/03/17

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在美國發生一系列銀行倒閉事件後，美國當局正試圖平息對銀行系統健康狀況的恐慌，因此採取了拯救該貸款機構的行動。

自上週矽谷銀行SVB倒閉以來，全球銀行業股票一直受到打擊，原因是去年利率飆升時與債券有關的損失堆積如山，引發了對美國銀行系統健康狀況的質疑，以及更廣泛的銀行系統可能潛伏著什麼。

延申閲讀【多圖】飛揚2期示位陪你睇 首批中六成料售價低於400萬【下一頁

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一批美國大型銀行向First Republic Bank (第一共和銀行)注入了300億美元的存款，後者曾被視為有倒閉的風險。

根據《BBC》的報導，一些美國最大的銀行業公司，包括摩根大通公司、高盛公司、花旗集團公司、美國銀行公司、富國銀行公司和摩根山特利公司都參與了這次救援。

美國監管機構表示，這種支持是最受歡迎的，並顯示了銀行系統的復原力。

據路透社報導，第一共和銀行的股票在救援消息傳出後收盤上漲10%，但其股價在盤後交易中下跌18%，此前該銀行表示將暫停發放股息。自3月6日以來，該銀行的股價下跌超過70%。

按照路透社的報導，救援的消息也幫助提振了華爾街指數，摩根大通、摩根士丹利和美國銀行都上漲了1%以上，而基準的標普500銀行指數恢復了2%。

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責任編輯：張瑋婷

 

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