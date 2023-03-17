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【GNI】去年香港居民總收入實質下跌3.6%　至30,265億元

理財智慧 17:20 2023/03/17

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政府統計處今日（17日）發表去年香港本地居民總收入，以全年而言，去年的收入較2021年下跌1.3%至30,265億元。較同年本地生產總值（GDP）的28,270億元多出1,995億元，顯示有相等數額的初次收入淨流入，相當於該年本地生產總值的7.1%。

二零二二年全年的初次收入總流入為17,573億元，相當於同期本地生產總值的62.2%，而同期的初次收入總流出為15,578億元，相當於同期本地生產總值的55.1%。扣除價格變動的影響後，2022年的香港本地居民總收入較2021年實質下跌3.6%。

同場加映：【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

青姐話
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2022年第四季以當時市價計算的香港本地居民總收入，較上年同期下跌0.5%至7,744億元。同季以當時市價計算的本地生產總值估計為7,389億元，按年跌幅為1.9%。2022年第四季的本地居民總收入較本地生產總值多出354億元，相當於該季本地生產總值的4.8%，主要是由於投資收益淨流入。
 
扣除其間價格變動的影響後，2022年第四季的香港本地居民總收入較上年同期實質下跌2.7%，而本地生產總值在同季實質下跌4.2%。
 
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按國家或地區分析，在2022年第四季，中國內地繼續是香港初次收入總流入的最主要來源地，佔當季總流入的39.4%。其次是英屬維爾京群島，佔23.5%。在初次收入總流出方面，中國內地及英屬維爾京群島在2022年第四季繼續是最主要目的地，分別佔當季總流出的27.7%及21.6%。

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撰文 : 陳楚琨

GDP 政府統計處 香港 經濟

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