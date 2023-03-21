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【中銀香港】BoC Pay 2月消費交易筆數按年升逾4成　另推飲食、購物、出行即減優惠

理財智慧 16:12 2023/03/21

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隨著社會全面復常，本地消費意欲開始回升，中銀香港 BoC Pay推出「食住賞」、「買住賞」及「跨境週末消費賞」優惠，為客戶提供一系列時尚生活消費折扣，助力推動本港經濟復甦，同時讓市民盡享電子支付的便利。

中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮表示，過去一個月，中銀香港 BoC Pay 的消費交易筆數按年上升超過4成，在2月份與餐飲、超級市場及生活百貨類等相關的消費筆數佔比更超過8成。有見及此，中銀香港貼近市民日常喜好及消費習慣，推出BoC Pay系列生活消費優惠，涵蓋人氣餐廳及商店。

該行表示「食住賞」與「買住賞」涵蓋本地56家商戶，包括百佳超市，太興和商務 印書館等。BoC Pay客戶只需在指定餐廳消費滿50 元，即可享「食住賞」即時扣減5元優惠；在指定商店消費滿80元，即可享「買住賞」即時扣減8元優惠。

【信用卡交稅】中銀香港推稅季信用卡快閃優惠 豁免3個月「月結單」及「繳付稅單」分期手續費【見下頁

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此外，BoC Pay亦為有意出行大灣區的客戶提供「跨境消費週末賞」。由即日起至2023年4月9日，客戶每逢星期五、六及日於香港購買跨境巴士車票，包括 永東直巴、港珠澳大橋穿梭巴士 (金巴) 或環島中港通滿20元，即減5元；於所有支援銀聯「雲閃付」二維碼的澳門地區商戶消費，滿澳門幣20元，即減澳門幣5元。

而BoC Pay集合「消費、支付、優惠及獎賞」於一身，覆蓋超過8萬個本地網上和實體商戶網點，涵蓋本地日常購物、休閒娛樂、餐飲類別，去年更在全綫九巴及龍運巴士路綫推出乘車碼功能，讓客戶隨時享受電子支付為日常消費和出行帶來的便利。使用BoC Pay支付更可賺取積分，積分可用以抵消簽帳金額，每逢星期五更有8折 「驚喜星期五」抵銷簽帳優惠。

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撰文 : 陳楚琨

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