豪廷峯愈賣愈貴　高層兩房呎售逾2.15萬屬今年新高

整體樓市回升，北角豪宅豪廷峯今年至今已錄得四宗兩房成交，售價亦愈賣愈貴，最新1宗成交呎價更創今年新高，世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，位處北角炮台山道新型豪宅豪廷峯，剛售出為1座高層C單位，實用面積約580平方呎，2房間隔，單位眺望東南樓景，成交價約為1,250萬元易手，實用面積呎價21,552元。

據悉，單位原業主於2015年6月，以約1,018萬元購入上址自用，業主持貨8年帳面獲利232萬元，期間升值約23%。

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