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【會計監管】德勤遭中國財政部處罰2.12億元人幣、涉華融審計　德勤：尊重和接受處罰決定　華融：已進行全面審視評估

股市 23:13 2023/03/17

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【會計監管】中國財政部行政處罰德勤及華融 德勤遭罰款2.12億元人幣

中國財政部公布，中國華融 （02799） 於2014至2019年度財報存在內部控制和風險控制失效、會計信息嚴重失真等問題，決定向華融8家子企處以每間10萬元（人民幣，下同）的「頂格罰款」，而負責審核的德勤華永更被罰款2.12億元（折合約2.42億港元），而德勤北京分所需暫停經營業務3個月，另有逾10名德勤員工遭當局處分。

2021年初，中國華融在無法依時發布財務報表後停牌，最終揭發債務危機，停牌約9個月後，公司披露2020年巨虧1,029億元，並獲多家國企投資合共420億元才能成功復牌。

中國華融停牌9個月，2022年初完成集資420億人幣後成功復牌，當時報道可見【下一頁】

財政部表示，因應情節輕重，對德勤相關審計報告的簽字註冊會計師景某某等兩名責任人，給予吊銷註冊會計師證書的行政處罰，對馬某某等3名責任人給予暫停執行業務1年的行政處罰，對牛某某等3名責任人給予暫停執行業務6個月的行政處罰，對宗某等6名責任人給予警告的行政處罰。

財政部指，德勤涉及未充分關注華融多項經濟業務實質，未穿透審計底層資產真實狀況，對重大投資事項忽略審批合規性，對已識別的異常交易未恰當發表審計意見，未能客觀評價企業資產狀況，未能準確評估預期信用損失模型參數的合理性，在提供審計服務期間，未保持職業懷疑態度，未有效執行必要的審計程序，未獲取充分適當的審計證據，存在嚴重審計缺陷。

華融：已進行全面審視評估　誠懇接受處罰

華融發公告指，上述問題涉及公司2014至2019年度財務報告，不會對公司當前及未來經營活動產生 直接影響。對於財政部檢查發現的問題，公司已經進行全面審視評估，並於2020年度 財務報告中相應確認信用減值損失和公允價值變動損失。

華融又指，誠懇接受財政部處罰決定，將持續強化內部控制，優化全面風險管理體系。

德勤︰尊重財政部處罰決定

德勤回應，充分配合財政部的檢查工作，尊重和接受處罰決定。在檢查中，財政部認為，審計工作的某些方面未能充分達到審計準則的要求，德勤對此感到遺憾。

德勤續表示，尚未從中國華融收到其準備對相關財務報表進行重述的任何信息。相關審計報告也不需要更正。

中國傳要求國企逐漸停用「Big 4」 PCAOB回應：繼續要求對所有中國公司審計底稿全面檢查權，可見【下一頁】

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記者：伍鍵文

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