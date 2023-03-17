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【會計監管】德勤遭中國財政部處罰2.12億元人幣、涉華融審計　德勤：尊重和接受處罰決定

股市 18:14 2023/03/17

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【會計監管】中國財政部行政處罰德勤及華融 德勤遭罰款2.12億元人幣

中國財政部公布，中國華融 （02799） 2014至2019年度不同程度存在內部控制和風險控制失效、會計信息嚴重失真等問題，對會計師事務所德勤處以罰款、暫停分所經營業務及警告等處罰，涉及罰款2.12億元人民幣；對華融8間子企處以每間10萬元「頂格罰款」。

財政部續指，暫停德勤北京分所經營業務3個月；沒收德勤北京分所違法所得併處罰款總額2.12億元人民幣，德勤總所承擔連帶責任，同時，給予相關審計報告的簽字註冊會計師及負責人等處以吊銷會計師證書、暫停執行業務及警告的行政處罰。

中國華融停牌9個月，2022年完成集資420億人幣後成功復牌，可見【下一頁】

財政部：德勤未關注華融經濟業務實質

中國財政部指，德勤未充分關注華融多項經濟業務實質，未穿透審計底層資產真實狀況，對重大投資事項忽略審批合規性，對已識別的異常交易未恰當發表審計意見，未能客觀評價企業資產狀況，未能準確評估預期信用損失模型參數的合理性，在提供審計服務期間，未保持職業懷疑態度，未有效執行必要的審計程序，未獲取充分適當的審計證據，存在嚴重審計缺陷。

財政部表示，將加強財會監督、嚴肅財經紀律，嚴厲打擊會計審計違法違規行為，從嚴監管，嚴厲執法，在依法保護企業和中介機構合法權益的同時，加大執法力度，強化對相關責任人的追責問責，為維護社會公平正義、規範市場經濟秩序、保障國家經濟安全提供有力支撐。

德勤：尊重和接受財政部的處罰決定

德勤回應指，充分配合財政部的檢查工作，並尊重和接受財政部的處罰決定。在檢查中，財政部認為審計工作的某些方面未能充分達到審計準則的要求，德勤對此感到遺憾。

德勤續指，尚未從中國華融收到其準備對相關財務報表進行重述的任何信息。相關審計報告也不需要更正。

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記者：伍鍵文

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