  • 24°C
香港時間 : 2023317日 (週五) 17:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績│公用股】煤氣去年純利增5%、末期息維持23仙　現價股息率4.8厘　預期今年售氣量有可觀增長

股市 16:40 2023/03/17

分享：

分享：

【業績│公用股】煤氣去年純利增5%、末期息維持23仙　現價股息率4.8厘

中華煤氣 （00003） 去年純利增加5%至52.48億元，末期息維持23仙，全年派息35仙；以煤氣收報7.21元計，現價股息率約4.8厘。煤氣認為，隨今年初社會活動有序復常，與內地和國際社會恢復正常通關，人員往來迅速增加，帶動經濟復蘇，餐飲業和旅遊業也將重拾活力，預期本港煤氣業務將有較為樂觀的增長。

2022年本港煤氣銷售量約27,398百萬兆焦耳，按年下降1%；而本港爐具銷售量則較上年度升約4%。截至 2022年底，客戶數目為199.5萬，升約2%。

煤氣每年在內地的新增用戶超過200萬

內地業務方面，煤氣指，現時煤氣每年在內地的新增用戶超過200萬，相當於每年｢新增一個香港｣的客戶群，加上國家強化｢擴內需、促銷費｣力度，預期2023年集團在售氣量和客戶數目方面都將有可觀增長，並在未來一段時期內保持理想勢頭。

截至去年底，連同港華智慧能源 （01083） 在內，集團在內地的城市燃氣項目總數達315個，增加12個，去年總售氣量約321億立方米，較上年度增長約3%，燃氣客戶則增加6%至約3,729萬戶。截至去年底，集團已在24個省級地區取得183個可再生能源項目，業務涵蓋 多能（冷、熱、電）聯供、光伏、儲能、充換電站、工商客戶綜合能源服務等多個領域。

去年資本開支約83.21億元

煤氣去年投資83.21億元於生產設施、管道、廠房和其他固定資產，以拓展及配合本港和內地各項現有及新增業務的持續發展。

主席李家傑稱，致力守護未來世代的環境資源，同時兼顧持份者的利益。另一主席李家誠指，集團將繼續在未來的發展中注入創新元素，並以保護環境為本。

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

相關文章：【青年就業】港府夥24家企業推「內地與海外暑期實習計劃」　涉螞蟻煤氣等公司

相關文章：【可持續發展】煤氣獲納入道瓊斯可持續發展亞太指數

編輯：陳韻妍

港股 香港中華煤氣（00003） 港華智慧能源（01083） 業績公布 派息 李家傑 李家誠 公用股 煤氣 中華煤氣
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【SVB】矽谷銀行事件令英大型銀行存款的諮詢急增　或改變初創企業的理財觀念

下一篇文章

【字節跳動】美國再度要求TikTok中資股東出售持股　否則將面臨禁令　外交部：美方未能證明TikTok威脅國家安全（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【國產ChatGPT】百度曾急插近一成　「文心一言」擁五個使用場景　李彥宏：技術尚未完美、發布因企業需求高（附直播影片）
【國產ChatGPT】百度曾急插近一成　「文心一言」擁五個使用場景　李彥宏：技術尚未完美、發布因企業需求高（附直播影片）
【瑞信危機】瑞信歐股漲幅回落至20%　此前向瑞士央行借入500億瑞郎增強流動性
【瑞信危機】瑞信歐股漲幅回落至20%　此前向瑞士央行借入500億瑞郎增強流動性
【FRC】美第一共和銀行披露過去1周靠儲局高息借貸渡日　11大行聯手300億美元存錢4個月解困
【FRC】美第一共和銀行披露過去1周靠儲局高息借貸渡日　11大行聯手300億美元存錢4個月解困
【美股期貨】美股「四巫日」　道指期貨跌21點、納指期貨微升5點（不斷更新）
【美股期貨】美股「四巫日」　道指期貨跌21點、納指期貨微升5點（不斷更新）
【長和系業績】李澤鉅怎看香港樓市 「買到平地為何不賣平些？」、「早幾年好彩無高位買得太多」
【長和系業績】李澤鉅怎看香港樓市 「買到平地為何不賣平些？」、「早幾年好彩無高位買得太多」
【恒指夜期+ADR】夜期收市升227點　百度美股高港8%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升227點　百度美股高港8%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款