【業績│公用股】煤氣去年純利增5%、末期息維持23仙　現價股息率4.8厘　預期今年售氣量有可觀增長

▲ 【業績│公用股】煤氣去年純利增5%、末期息維持23仙 現價股息率4.8厘

中華煤氣 （00003） 去年純利增加5%至52.48億元，末期息維持23仙，全年派息35仙；以煤氣收報7.21元計，現價股息率約4.8厘。煤氣認為，隨今年初社會活動有序復常，與內地和國際社會恢復正常通關，人員往來迅速增加，帶動經濟復蘇，餐飲業和旅遊業也將重拾活力，預期本港煤氣業務將有較為樂觀的增長。

2022年本港煤氣銷售量約27,398百萬兆焦耳，按年下降1%；而本港爐具銷售量則較上年度升約4%。截至 2022年底，客戶數目為199.5萬，升約2%。

煤氣每年在內地的新增用戶超過200萬

內地業務方面，煤氣指，現時煤氣每年在內地的新增用戶超過200萬，相當於每年｢新增一個香港｣的客戶群，加上國家強化｢擴內需、促銷費｣力度，預期2023年集團在售氣量和客戶數目方面都將有可觀增長，並在未來一段時期內保持理想勢頭。

截至去年底，連同港華智慧能源 （01083） 在內，集團在內地的城市燃氣項目總數達315個，增加12個，去年總售氣量約321億立方米，較上年度增長約3%，燃氣客戶則增加6%至約3,729萬戶。截至去年底，集團已在24個省級地區取得183個可再生能源項目，業務涵蓋 多能（冷、熱、電）聯供、光伏、儲能、充換電站、工商客戶綜合能源服務等多個領域。

去年資本開支約83.21億元

煤氣去年投資83.21億元於生產設施、管道、廠房和其他固定資產，以拓展及配合本港和內地各項現有及新增業務的持續發展。

主席李家傑稱，致力守護未來世代的環境資源，同時兼顧持份者的利益。另一主席李家誠指，集團將繼續在未來的發展中注入創新元素，並以保護環境為本。

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編輯：陳韻妍