卡塔爾財團料二度報價 續爭收購曼聯

英超球會曼聯（Manchester United）收購戰持續，以卡塔爾王室為首的財團相信會在10日內再次出價，與其他競爭者角逐成為曼聯新班主。

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英國媒體報稱，卡塔爾伊斯蘭銀行（Qatar Islamic Bank）主席Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani為首的財團代表周四（16日）前往曼聯主場，花費10小時查閱球會帳簿，相信會繼續報價爭取成功收購曼聯。消息人士透露，財團希望入主的決心未有動搖。

另一大競爭者﹑英國首富拉特克利夫（Jim Ratcliffe）的化工公司英力士（INEOS）相信亦會在周五（17日）抵達曼聯主場。完成球會帳簿查閱後，英力士如繼續競標，將同樣需在10日內再次報價。

據報，拉特克利夫希望取得曼聯班主格拉沙家族（Glazers Family）多數股份，而卡塔爾財團希望全盤接手曼聯。另一間首輪報價的美國對沖基金Elliott Management被指只打算，為球會提供財政資助。

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責任編輯：吳漢培