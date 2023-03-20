  • 21°C
香港時間 : 2023320日 (週一) 08:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

亞洲高收益債券市場利好增強　機會進一步顯現

宏觀解讀 08:00 2023/03/20

分享：

分享：

隨著美聯儲加息接近見頂，中國疫情復常後經濟迅速發力，亞洲美元債市場特別是高收益市場利好因素不斷增強。

離岸美元債市場驅動因素

非美國企業在國際市場發行的美元債券（即離岸美元債，比如亞洲美元債、中資美元債）擁有特定的驅動因素，包括利率環境、信用狀況和技術供求。前兩個因素相對獨立，並能對第三個因素產生影響。

利率環境取決於聯儲局，信用狀況取決於本地企業和行業，而技術面則取決於境內外資金的合力作用。2022年，由於聯儲局不斷大幅加息，而亞洲經濟尚未完全復甦，中國受到疫情困擾和房地產違約潮影響，加上美元匯率走強令資金從新興市場流出，亞洲美元債市場大幅下挫。在2023年初，聯儲局加息逐步見頂，中國在疫情後快速復甦，政策持續為房地產行業提供支持；而技術面上亞洲高收益債缺乏供給且收益率吸引。我們認為亞洲美元債市場特別是高收益債市場東風已成，未來上行空間較大。

利率環境：加息臨近終點

隨著2月底聯儲局議息會議上如預期加息25個基點，聯儲局放緩加息步伐的同時也預計年內將停止加息。儘管對於年內仍將加息2次還是3次存在爭議，但年內利率見頂將是市場的普遍預期。這意味著自2022年以來持續打壓債券市場的利率不利因素將得到消除，同時目前高利率水平也會吸引長期配置資金進場，並在加息見頂後帶動市場上漲。

短期來說市場還可能會擔心通脹問題，特別是美國各種短期通脹指標依然維持相對高位，就業數據則維持強勁，但我們認為美國通脹進入下降區間的機率很大。一方面，由於去年2月後俄烏衝突引發能源價格和通脹飆升，此後的高基數將使得未來的通脹同比上漲幅度受到抑制；另一方面，如今的能源和商品價格已經較高位大幅走低，過一段時間必然會傳到商品價格端。此外，歐美大型企業特別是部分科技企業，已經開始大幅裁員，未來勞動力市場很有可能進入下行區間。以上所有因素均將帶動通脹走低。

信用狀況：中國的加速復甦帶動整個亞洲

今年1月由於中國處復常後的疫情高峰，經濟數據和房地產數據均不及預期，甚至引發美元債市場在2月整體回吐。而最新公佈的2月PMI數據顯示經濟已經在快速消退後強勁復甦，整體高於市場絕大部分人的預期。中國房地產2月的銷售和價格數據同樣出現好轉。「金融16條」和「改善優質房企資產負債表計劃」

推出以來，金融機構的過度避險情緒有所回落，市場信心加快恢復，房地產市場交易變得更活躍。

澳門方面，入境遊客和博彩收入在踏入2023年以來節節攀升，各間賭場收入已遠超預期，此前市場擔憂其現金儲備不足維持營運的問題迎刃而解，博彩發行人的債券價格可望持續修復。

亞洲其他方面，主要的印度、印尼等非中國的高收益發行人中有較多的能源、大宗商品和原材料企業，涵蓋煤炭、石油天然氣、有色金屬、鋼鐵等，雖然今年煤炭天然氣等價格下行，但仍處於歷史較高水平，同時各發行人在去年累積了較高的現金儲備，這類發行人的基本面依然堅實。受惠於中國經濟復甦，商品的價格可以維持在一定水平。

技術面：估值上收益率較為吸引，供給有限

目前亞洲高收益債的收益率高於歷史同期和其他新興市場，在違約率改善的情況下，估值非常吸引。不論與歷史平均水平比較，或者對比其他新興市場，亞洲高收益美元債的收益率均較為吸引。

截至2023年2月17日，亞洲高收益債的平均收益率高達13.29%，遠高於歷史均值，同時較投資級債的利差也處於相對高位。

同樣對比整體新興市場，亞洲高收益債的收益率要高出超過2%，儘管利差從高位回落，依然遠高於歷史正常水平。

供求上看，由於市場情緒和資金成本限制，亞洲高收益債過去一年的新發行數量急劇減少，市場供應有限。一旦投資情緒回升，在供給缺乏下價格將快速走高。

責任編輯︰梁浩碩

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 海通國際資產管理投資策略團隊

欄名 : 通析投資

最新專欄文章 更多

通析投資 - 管中窺豹──從春節數據看中國消費復甦潛力
2023/02/20
管中窺豹──從春節數據看中國消費復甦潛力
通析投資 - 中國房地產企業的回顧及展望
2023/01/16
中國房地產企業的回顧及展望
通析投資 - 近期房地產企業的政策支持與前景展望
2022/12/19
近期房地產企業的政策支持與前景展望
通析投資 - 美國國債收益率短中期內易上難下
2022/11/21
美國國債收益率短中期內易上難下
通析投資 - 醫藥行業機遇處處　宜慎選配合時代發展所需的公司
2022/11/11
醫藥行業機遇處處　宜慎選配合時代發展所需的公司
債券
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【SVB】美國聯儲局與五國央行聯手增強常設美元互換安排　促進流動性供應

下一篇文章

【新股IPO】中天湖南集團今日起招股　一手入場費約2586元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【瑞信危機】瑞銀據報要求瑞士政府作出468億元擔保才考慮收購瑞信　合併恐要裁員萬人
【瑞信危機】瑞銀據報要求瑞士政府作出468億元擔保才考慮收購瑞信　合併恐要裁員萬人
【SVB】股神巴菲特據報曾與拜登政府商議美國地區性銀行危機　逾20架私人飛機拜訪奧馬哈？
【SVB】股神巴菲特據報曾與拜登政府商議美國地區性銀行危機　逾20架私人飛機拜訪奧馬哈？
【美國加息】銀行危機恐燒至「無風險」美債　聯儲局本周不加息？
【美國加息】銀行危機恐燒至「無風險」美債　聯儲局本周不加息？
【港元定存】港元半年期定存　最高4.1厘
【港元定存】港元半年期定存　最高4.1厘
【瑞信危機】瑞銀同意30億瑞郎「4折」收購瑞信　美英歐央行表態支持、160瑞郎AT1債變廢紙（不斷更新）
【瑞信危機】瑞銀同意30億瑞郎「4折」收購瑞信　美英歐央行表態支持、160瑞郎AT1債變廢紙（不斷更新）
【瑞信危機】瑞銀瑞信合併談判料星期一開市前有結果　美國聯儲局傳向瑞士施壓、英國央行已同意
【瑞信危機】瑞銀瑞信合併談判料星期一開市前有結果　美國聯儲局傳向瑞士施壓、英國央行已同意
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款