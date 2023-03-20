亞洲高收益債券市場利好增強　機會進一步顯現

隨著美聯儲加息接近見頂，中國疫情復常後經濟迅速發力，亞洲美元債市場特別是高收益市場利好因素不斷增強。

離岸美元債市場驅動因素

非美國企業在國際市場發行的美元債券（即離岸美元債，比如亞洲美元債、中資美元債）擁有特定的驅動因素，包括利率環境、信用狀況和技術供求。前兩個因素相對獨立，並能對第三個因素產生影響。

利率環境取決於聯儲局，信用狀況取決於本地企業和行業，而技術面則取決於境內外資金的合力作用。2022年，由於聯儲局不斷大幅加息，而亞洲經濟尚未完全復甦，中國受到疫情困擾和房地產違約潮影響，加上美元匯率走強令資金從新興市場流出，亞洲美元債市場大幅下挫。在2023年初，聯儲局加息逐步見頂，中國在疫情後快速復甦，政策持續為房地產行業提供支持；而技術面上亞洲高收益債缺乏供給且收益率吸引。我們認為亞洲美元債市場特別是高收益債市場東風已成，未來上行空間較大。

利率環境：加息臨近終點

隨著2月底聯儲局議息會議上如預期加息25個基點，聯儲局放緩加息步伐的同時也預計年內將停止加息。儘管對於年內仍將加息2次還是3次存在爭議，但年內利率見頂將是市場的普遍預期。這意味著自2022年以來持續打壓債券市場的利率不利因素將得到消除，同時目前高利率水平也會吸引長期配置資金進場，並在加息見頂後帶動市場上漲。

短期來說市場還可能會擔心通脹問題，特別是美國各種短期通脹指標依然維持相對高位，就業數據則維持強勁，但我們認為美國通脹進入下降區間的機率很大。一方面，由於去年2月後俄烏衝突引發能源價格和通脹飆升，此後的高基數將使得未來的通脹同比上漲幅度受到抑制；另一方面，如今的能源和商品價格已經較高位大幅走低，過一段時間必然會傳到商品價格端。此外，歐美大型企業特別是部分科技企業，已經開始大幅裁員，未來勞動力市場很有可能進入下行區間。以上所有因素均將帶動通脹走低。

信用狀況：中國的加速復甦帶動整個亞洲

今年1月由於中國處復常後的疫情高峰，經濟數據和房地產數據均不及預期，甚至引發美元債市場在2月整體回吐。而最新公佈的2月PMI數據顯示經濟已經在快速消退後強勁復甦，整體高於市場絕大部分人的預期。中國房地產2月的銷售和價格數據同樣出現好轉。「金融16條」和「改善優質房企資產負債表計劃」

推出以來，金融機構的過度避險情緒有所回落，市場信心加快恢復，房地產市場交易變得更活躍。

澳門方面，入境遊客和博彩收入在踏入2023年以來節節攀升，各間賭場收入已遠超預期，此前市場擔憂其現金儲備不足維持營運的問題迎刃而解，博彩發行人的債券價格可望持續修復。

亞洲其他方面，主要的印度、印尼等非中國的高收益發行人中有較多的能源、大宗商品和原材料企業，涵蓋煤炭、石油天然氣、有色金屬、鋼鐵等，雖然今年煤炭天然氣等價格下行，但仍處於歷史較高水平，同時各發行人在去年累積了較高的現金儲備，這類發行人的基本面依然堅實。受惠於中國經濟復甦，商品的價格可以維持在一定水平。

技術面：估值上收益率較為吸引，供給有限

目前亞洲高收益債的收益率高於歷史同期和其他新興市場，在違約率改善的情況下，估值非常吸引。不論與歷史平均水平比較，或者對比其他新興市場，亞洲高收益美元債的收益率均較為吸引。

截至2023年2月17日，亞洲高收益債的平均收益率高達13.29%，遠高於歷史均值，同時較投資級債的利差也處於相對高位。

同樣對比整體新興市場，亞洲高收益債的收益率要高出超過2%，儘管利差從高位回落，依然遠高於歷史正常水平。

供求上看，由於市場情緒和資金成本限制，亞洲高收益債過去一年的新發行數量急劇減少，市場供應有限。一旦投資情緒回升，在供給缺乏下價格將快速走高。

責任編輯︰梁浩碩

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