【談保說道】一例解析傳承壽險理財計劃 想靠供保險避遺產稅務？ 切記提防壽險保單陷阱

有一名65歲的客戶，諮詢我意見。他指，跟進兒子壽險保單的保險經紀，建議終止舊的保單，把退保現金總價值6萬多美元，為兒子作首年傳承壽險理財計劃供款，供款期10年，即未來9年總共把50多萬美元，投入這份壽險理財計劃，把部分資產提早撥歸兒子名下，避免他日百年歸老時的海外國籍，引申的遺產稅問題。

他指，他為兒子兩歲時，買下的儲蓄壽險，當年受計劃名堂，乜乜狀元計劃吸引，每年供款2,400美元，有終身壽險保額6萬元多點，供款至18歲止，總供款4萬美元，到18歲時現金總價值，保證加預計累積紅利近8萬美元，給他作讀大學用，美麗的狀元願景，指日可待！

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保單總價值不及累積供款

他記得在兒子18歲的那一年，供款期滿，安排他到澳洲升讀大學，詢問保單總價值多少？竟然較累積供款少，不及4萬美元。幸好當年不用靠保單，兒子都可以完成學業，成績優異，取得獎學金，並與大企業作科研產業開發，先後取得碩士和博士學位，今年兒子30歲，除繼續科研，也任大學講師。

因此，那份保單被擱置一旁，轉眼12年。突然間，該壽險公司的一名代理，熱誠澎湃，為其分析稅務問題，推介該公司獨特的壽險理財傳承計劃，早作預算，避免財產於百年歸老時，傳給兒子時水瓜打狗，納稅給政府！

代理解釋，那份傳承壽險理財計劃，作為保單持有人，受保人是其兒子，客戶可以隨時把保單擁有權轉給兒子作饋贈，最好於18年內進行，預期戶口累積可提取價值要到18年才跟總供款打平，解釋的原因為了避免增值稅，等到30年時預期戶口累積才是總供款的兩倍。

我替客戶問舊保單內的錢留在合約，繼續滾存每年的增長有多少？他說連預期派發紅利和利息，每年增長大約3厘；再問保證回報率是多少？保證現金價值每年的增長只有0.6%！那名壽險代理分析這是舊式合約，不及新款的傳承壽險計劃那麼好。

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如此回報不如講買ETF

我再替客戶追問，撇開稅務問題，簡單地與過去10年，資產累積投資回報的效果，平均每年有多少呢？他回應大約有5至6厘吧；那打個折就以每年回報4至5厘作計算，我說，你自己用Excel計算，每年投放6萬美金10年，目前有甚麼投資，可以穩穩定定有5厘年回報率呢？他「諗都唔使諗」，回答：美元定期存款啦！我說，將來利率回落，定期存款息率都會跟住回落，那到時你會考慮用甚麼投資工具呢？

4至5年前，我已經有投資美股，證券交易所掛牌的基金ETF，4至5年來，平均每年都有6至7厘回報，我也可以用每年6萬美元，平均每月買選定的ETF，逐步累積。我想5年後，應該好過他的計劃！我給客戶建議，他要比較才好行動選擇，起碼用往績表現作參考，壽險公司十分可能收了錢，累積一大筆資金，都只是做相同種類的投資，也有可能，若果都係賺得6至7厘一年，壽險公司跟銀行，「搭咁大個雞棚」招呼你，噓寒問暖，再抽客戶3至4厘水，天公地道！不過你要知道，若然賺不到3至4厘，你就要蝕入肉給他們！

一生人在某事件，做過一次蠢豬，要識得學精，避免再做蠢豬！其實頗艱難，資本家有雄厚的財力，人力，物力，塑造一套理所當然的思維邏輯，請君入甕！

撰文：吳澤偉

七十年代投身保險業，曾任人壽保險從業員協會會長、香港保險代理登記委員會委員

＊以上內容輯錄自第803期《iMoney》Focus。

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撰文：鄭日棱