【保你大】一張保單的「三種人」　一文了解持有人、受保人、受益人分別

今日一早收到芳姐茶餐廳伙記阿蘇的電話，說有事想找筆者。於是，筆者在下午茶時段去到茶餐廳，見到阿蘇已經不太忙，就打個眼神示意他過來。筆者叫了杯奶茶和蛋撻，但餐點還未到，阿蘇就先開口。

蘇：「森哥，最近我想在我一張早年買的人壽保單提款，誰知保險公司話要我老婆簽名，不是我簽名就可以。我有點不明，保險公司說，這張單不是我做保單持有人的！」

森：「嗯，聽你這樣說，很明顯，你這張保單應該是你老婆做持有人，你只是受保人。嚴格來說，你在這張保單內是沒有任何利益的，所以，如果你要提款，便要由她簽名，而不是你！」聽筆者這樣說，阿蘇有點失落。

蘇：「森哥，這張單一直是我交保費的！聽你這樣說，如果沒事發生，只想提款不關我事，有事要賠錢，也不關我事，不着數啊！」

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森：「阿蘇，其實你明白一份保單的三種『人』，就不會介意了！」

蘇：「三種『人』？」

森：「是的，其實，每份保單都會有個保單持有人、有個受保人，以及受益人，這就等於保單的『三種人』。只不過，大部分人都是幫自己買保單，然後保障自己，所以，保單持有人和受保人通常都是同一人，然後再安排一個受益人！」

蘇：「咦，如果是幫小朋友買單又如何？他們未成年，不可以做保單持有人吧！」

森：「對了，保障小朋友的保險，一般都是由父或母做保單持有人，而小朋友是受保人。另外，如果是老人家買保險，很多時都是由子女做持有人，因為這樣會方便些。」

蘇：「是嗎？」

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森：「是的，因為老人家年紀大，萬一他們身體出事故陷入昏迷，又或者因為失智而不能處理自己的個人事務，最重要當然是不能簽名，那麼，子女想調動保單的錢也有困難。所以，由子女做持有人會比較方便！」

蘇：「有道理，即是一老一嫩都是由上一代或下一代做持有人，但為甚麼當年我這張保單由我太太做持有人呢？我跟她『咁高咁大』！」阿蘇有點苦惱地想。

森：「哈哈，蘇哥，你的家事我真的不太清楚呢！但根據我的經驗，如果是兩夫婦的保險，大多數都是因為其中一方比較忙，又或者其中一方根本不想買，所以由另一方全權處理。」

聽到筆者這樣說，阿蘇顯得有點尷尬。筆者記得他說過，當年結婚時，他是不想買保險的，但老婆不安心，結果自己單方面決定買，所以就由自己做持有人，但至於誰付錢就不知道了。不過，定一定神之後，阿蘇馬上轉話題，問了一個很有水平的問題。

蘇：「嗯，話時話，其實是不是任何人都可以做保單持有人，又或者受益人呢？」（待續）

撰文：羅國森 資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第802期《iMoney》Focus。

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責任編輯：陳楚琨