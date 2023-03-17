  • 24°C
香港時間 : 2023317日 (週五) 17:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【保你大】一張保單的「三種人」　一文了解持有人、受保人、受益人分別

理財智慧 16:58 2023/03/17

分享：

分享：

今日一早收到芳姐茶餐廳伙記阿蘇的電話，說有事想找筆者。於是，筆者在下午茶時段去到茶餐廳，見到阿蘇已經不太忙，就打個眼神示意他過來。筆者叫了杯奶茶和蛋撻，但餐點還未到，阿蘇就先開口。

蘇：「森哥，最近我想在我一張早年買的人壽保單提款，誰知保險公司話要我老婆簽名，不是我簽名就可以。我有點不明，保險公司說，這張單不是我做保單持有人的！」

森：「嗯，聽你這樣說，很明顯，你這張保單應該是你老婆做持有人，你只是受保人。嚴格來說，你在這張保單內是沒有任何利益的，所以，如果你要提款，便要由她簽名，而不是你！」聽筆者這樣說，阿蘇有點失落。

蘇：「森哥，這張單一直是我交保費的！聽你這樣說，如果沒事發生，只想提款不關我事，有事要賠錢，也不關我事，不着數啊！」

同場加映：【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

青姐話
【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

森：「阿蘇，其實你明白一份保單的三種『人』，就不會介意了！」

蘇：「三種『人』？」

森：「是的，其實，每份保單都會有個保單持有人、有個受保人，以及受益人，這就等於保單的『三種人』。只不過，大部分人都是幫自己買保單，然後保障自己，所以，保單持有人和受保人通常都是同一人，然後再安排一個受益人！」

蘇：「咦，如果是幫小朋友買單又如何？他們未成年，不可以做保單持有人吧！」

森：「對了，保障小朋友的保險，一般都是由父或母做保單持有人，而小朋友是受保人。另外，如果是老人家買保險，很多時都是由子女做持有人，因為這樣會方便些。」

蘇：「是嗎？」

【虛銀貸款】livi Bank推「livi Business」商業銀行服務 試行2個月吸引逾600家中小企開戶【見下頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

森：「是的，因為老人家年紀大，萬一他們身體出事故陷入昏迷，又或者因為失智而不能處理自己的個人事務，最重要當然是不能簽名，那麼，子女想調動保單的錢也有困難。所以，由子女做持有人會比較方便！」

蘇：「有道理，即是一老一嫩都是由上一代或下一代做持有人，但為甚麼當年我這張保單由我太太做持有人呢？我跟她『咁高咁大』！」阿蘇有點苦惱地想。

森：「哈哈，蘇哥，你的家事我真的不太清楚呢！但根據我的經驗，如果是兩夫婦的保險，大多數都是因為其中一方比較忙，又或者其中一方根本不想買，所以由另一方全權處理。」

聽到筆者這樣說，阿蘇顯得有點尷尬。筆者記得他說過，當年結婚時，他是不想買保險的，但老婆不安心，結果自己單方面決定買，所以就由自己做持有人，但至於誰付錢就不知道了。不過，定一定神之後，阿蘇馬上轉話題，問了一個很有水平的問題。

蘇：「嗯，話時話，其實是不是任何人都可以做保單持有人，又或者受益人呢？」（待續）

撰文：羅國森

資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第802期《iMoney》Focus。

同場加映：【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

溫股知新
【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳楚琨

開啟hket App，閱讀全文

下一篇文章

移民業主減價沽濱景花園　97年入市轉手帳賺293.8萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中移動941】一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價
【中移動941】一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價
【裝修設計】獨居瑜伽男導師60萬裝修450呎單位 建造簡約瑜伽專區
【裝修設計】獨居瑜伽男導師60萬裝修450呎單位 建造簡約瑜伽專區
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
屯門飛揚第2期一房折實約306萬入場　長實趙國雄：深水炸彈價
屯門飛揚第2期一房折實約306萬入場　長實趙國雄：深水炸彈價
傳蘋果加密限制USB-C充電速度 恐違歐盟要求
傳蘋果加密限制USB-C充電速度 恐違歐盟要求
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款