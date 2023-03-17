【工作日數】4天工作周上班時間太少？　或者可以考慮「9天兩周」工作制

外國不少公司都實行4天工作周，結果亦顯示員工的生產力提高了，同時改善生活質量，不過仍有人對於減少了工時，未能按事完成工作而感到憂心。或者可以考慮「9天兩周」（9-day fortnight）的工作模式，即每過去14個日，其中9天需要上班，其餘5天是休息日。

根據CNBC報道，據測試過的人說，「9天兩周」工作制與4天工作周的優點非常相似，包括提高生產力、員工滿意度、更好的工作與生活平衡，和改善福利。

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報道提到，人力資源軟件公司 Charlie HR 的行政總裁兼聯合創辦人Ben Branson-Gateley也遵循「9天兩周」工作制，他表示與4天工作周相比，他注意到更多好處。Ben表示，有別於4天工作，「9天兩周」工作制不會令星期四變成「新星期五」，他發現，每星期輪流工作4天和5天有更好的平衡。

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不過就似4天工作周一樣，「9天兩周」工作制並不適合所有企業和每位員工，位於倫敦的公關公司 Stand 就是其中之一。創辦人Laura Oliphant解釋，由於工作性質不同，客戶需要能夠隨時聯繫到公司的某個人，她們的公司須設立輪班表，每個員工都有不同的休息日。

Stand現時實行4.5天的工作模式，即星期五每個人都在下午1點下班，每個團隊只需有一個人留意重要的電子郵件。Laura認為，關鍵在於不要受到其他人靈活工作方式所限，而是找到適合自家業務和客戶的方法。

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