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【婚禮開支】2023新人結婚預算38萬 只要識揀 呢幾項可以慳多近8萬元

理財智慧 17:24 2023/03/17

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跟據政府統計資料顯示，2021年的全年結婚宗數為26,769宗，而2022年結婚宗數為29,938宗。ESDlife在「2022年結婚消費調查」顯示，隨著婚宴限聚令放寬，有結婚計劃的新人願意消費，期望打造屬於自己的完美婚禮，新人的結婚平均開支為384,366元，到底這38萬包括了甚麼?

38萬的結婚開支包括 : 

婚宴酒席  約15萬
結婚首飾及戒指 約10萬
蜜月旅行 約4.5萬
婚紗攝影 約2.5萬
婚禮 / 婚宴攝影攝錄 約1.5萬
婚紗禮服 約1.2萬
化妝髮型及其他 約2.6萬


恐龍復活？3大日本童話打卡景點首度登陸香港 盲盒玩具品牌都有得買 【見下頁

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在這些項目中，有部分是難以慳的，例如酒席，一般都比較固定亦是在婚禮項目中佔比最多的。但結婚首飾及戒指、蜜月旅行、婚紗攝影、婚禮 / 婚宴攝影攝錄、婚紗禮服及化妝髮型及其他這些部分，只要將要求降低，市場上仍然有很多較低價的選擇。

簡單如婚戒，其實只需要普通的款式而非名牌的，其價格可以便宜逾一半，即慳1萬多元。蜜月旅行方面，不一定要去太遠的地方，兩蹶人在一起去那裡都一樣是開心的，去一個短程又輕鬆的旅程又可以慳錢，只需要2萬元已可以。在香港本地婚攝一般大約1萬元已經有一輯不錯的婚照，不需要2.5萬元。另外，婚紗禮服方面，由於擺酒當日的行程太緊湊，不更換太多套其實更理想，這個預算亦可以減半，化妝方面亦可以選擇較平民化的化妝師，大約一萬多元已經可以。

總結而言，結婚的開支可多可少，一個婚禮應有的都有，但不一定要花盡個人的儲蓄。

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撰文 : 陳玉蓮

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