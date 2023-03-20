【免費花卉】花展明晚閉幕 維園下周派發花卉 ( 附花卉派發詳情)

2023年花卉展覽明晚9時閉幕，想賞花的市民要把握最後機會到維多利亞公園欣賞美景。花展結束後，將會有大量的花，今年大會會將狀態仍然良好及可再種植的花卉公開派發給市民。屆時會視乎植物狀態，大會預計派發約三千盆花卉，有興趣的市民可自備環保袋，在指定時間及地點領取。

日期 : 3月27日(星期一)

時間 : 上午10時

地點 : 維園南亭廣場近糖街入口



*每人限取一盆，先到先得，派完即止。

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