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年輕男士全身穿戴名牌　兩位保鏢陪同睇華懋新盤

股樓投資 16:21 2023/03/17

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由華懋及港鐵（00066）合作發展、位於何文田站上蓋的瑜一第IB期，早前已公布首張價單，涉50伙，有代理形容首批單位近乎以成本價出售。發展商今日（17日）開放位於荃灣如心廣場的示範單位予買家參觀。據現場地產代理透露，有位年輕人由兩名保鏢人員陪同參觀示範單位。 

從代理提供的相片可見，該年輕男士由兩名黑人保鏢陪同，全身穿戴名牌，包括VERSACE套裝、Hermes皮帶、PRADA斜孭袋，估計全身服飾價值高達10萬元。

發展商日前公布瑜一第IB期首張價單，提供50伙，實用面積由336平方呎起，至最大941平方呎，發展商提供最高15%折扣，折實價由786.84萬元起，至最貴2,607.71萬元，折實呎價21,850元至27,712元，折實平均呎價約24,838元。華懋集團銷售總監封海倫表示，首張價單以貼市及較吸引的價錢推出，冀推動買家及投資者入市步伐，又指加推單位有一定加價空間。 

延伸閲讀【多相】何文田瑜一示位陪你睇 現代禪風靜謐生活格調【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

瑜一 何文田 華懋 私人屋苑

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