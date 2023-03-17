移民業主減價沽濱景花園　97年入市轉手帳賺293.8萬

中原地產敖國偉表示，近日大市向好，入市意慾有所提升。沙田濱景花園4座低層F室，實用面積546平方呎，兩房間隔，放盤時叫價約670萬元，因業主移民願提供較大議價空間，日前以628.8萬元將單位沽出，折合平均實用呎價11，516元，累減41.2元。

中原敖國偉指，新買家為用家，見近日樓價見底回升，把握機會入市單位自住，原業主於1997年以335萬元買入單位，持貨26年，帳面獲利293.8萬元，單位期內升值約87.7%。沙田及大圍區本月暫錄約88宗成交，沙田濱景花園佔3宗。

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