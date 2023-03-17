【SpaceX動向】Starlink新增全球漫遊服務　每月盛惠1,570元

太空探索公司SpaceX旗下的低軌道衛星群「星鏈（Starlink）」，因提供覆蓋全球的高速網際網路存取服務而為人熟悉。SpaceX昨（16日）在Twitter宣布，Starlink將提供全球漫遊服務方案，讓用戶即使處於天涯海角都能使用互聯網。

【衛星通訊】Starlink測試全球漫遊服務 每月額外支付200美元即可享用

SpaceX表示，全球漫遊適用於「前往無法使用互聯網或互聯網連接不穩定的地方」的人們，服務月費為200美元（約1,570港元）。相較其區域漫遊費用每月150美元（約1,177港元），略為貴一點。

惟外媒《Engadget》引述Starlink官網資料，指出全球漫遊僅適用一款價值599美元（約4,702港元）的便攜式硬件，作為相關服務的終端，且無法在車輛行駛時，提供互聯網連接。若然用戶希望可以在行車時使用Starlink，則必須購買價值2,500美元（約19,624港元）的扁平高性能終端（Flat High-Performance terminal），或是通過選用區域漫遊以獲得相關服務。

早在上個月開始，Starlink便發送有關即將推出的全球漫遊選項的電郵，並於電郵中表示，全球漫遊服務「取決於監管部門的批准」，因為該企仍然無權在印度等一些國家提供互聯網連接。另指在該企努力擴展其衛星網絡以擴大覆蓋範圍時，用戶可能會遇到「短暫的連接不良時期，或者無法連接」。

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責任編輯：殷凱怡

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