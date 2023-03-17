【餐飲復常】疫情減退了　和牛賣不了？　雜交牛、豬肉更看俏

日本和牛有指是世界上最高價的牛肉，不論是國內銷售或出產國外的，每一隻都經過嚴格管理、細心培育。隨著疫情緩和，日本食品的需求逐漸恢復，惟作為名牌食材的「和牛」仍陷於需求疲弱的狀態。此外，日本各種食材價格攀升，消費者的節約意識提高，對高價食材敬而遠之，亦進一步使和牛的需求疲弱。

【日本情懷】日本復古商品二手價暴漲10倍 顧客7成為外國遊客

批發價比疫情前更低

日本農畜産業振興機構的數據顯示，在今年1月，向國內餐飲和零售行業銷售、用於壽喜鍋（Sukiyaki）和涮涮鍋（Shabu-shabu）的肩胛肉（去勢、A5級、不含稅），批發價降至每公斤3,858日圓（約227港元），與去年同期下降4%，而與疫情前的2019年1月相比，更下降7%；另外，用於牛排等的上腰肉批發價與去年1月相比也下降了2%，降至每公斤7,255日圓（約428港元）。

在2022年，盡管年末時防疫措施逐漸鬆綁，和牛的行情反而再次陷入低迷，徘徊在低於疫情期間的水平，即使進入2023年後，銷情仍未見有反彈跡象。那麼是甚麼原因導致和牛賣不去呢？

從需求角度來看，首先是面向餐飲的需求復甦停滯。日本食品服務協會的數據顯示，今年1月份，日本正餐餐廳的銷售額比2019年同月減少15％。東京都內的大型肉類批發商的銷售負責人抱怨稱，食肆聚餐人數由10人降至4人，用餐人數較多的燒烤店和火鍋店等的消費增長乏力。

雜交牛、豬肉定單不降反升

此外，超市等顯示家庭需求的和牛銷量也很低迷。從東京都內的肉類批發商來看，2022年4月至2023年2月的和牛零售店銷量同比減少1成。由於國內通脹仍高企，各種食品亦相繼加價，消費者變得更節儉，令高價和牛的需求進一步放緩。有肉類批發商的高層管理人員表示，超市的和牛定單減少，與和牛相比，價格相對較為低廉的雜交牛和豬肉的定單反而增加。

從宏觀角度來看，2022年出口低迷亦導致日本國內行情下降。日本牛肉的出口不斷增長，惟2022年牛肉（包括碎肉）的出口額約為513億日圓（約30.2億港元），比2021年減少4％。作為主要出口目的地的美國，由於2022年低關稅的進口額度早被其他國家的牛肉用盡，因而未能擴大日本對美國的出口，構成負面影響。

最後，日本政府的供求政策結束也對和牛的行情造成負面影響。該國在2020至2022年期間實施了補貼和牛等冷凍食品保管倉庫費用的政策，當時市場上的冷凍品供應減少，對行情有一定程度的支持。惟至2023年補貼結束，肉類批發商將部分冷凍産品重新投向市場，成為供過於求的原因之一。

日本政府將於5月8日將新冠病毒在《傳染病法》上的分類調整為與季節性流感相同的「5類」，有日本肉類批發商的負責人稱，「希望這項調整成為企業進行大規模聚餐等趨勢恢復的契機」，對和牛的需求從觸底反彈充滿期盼。

【日本櫻花】日本櫻花賞花期開始 調查：賞花消費預算急升180%

責任編輯：楊嘉軒

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：