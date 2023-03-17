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【SVB】矽谷銀行事件令英大型銀行存款的諮詢急增　或改變初創企業的理財觀念

股市 16:58 2023/03/17

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【SVB】矽谷銀行事件令英大型銀行存款的諮詢急增　或改變初創企業的理財觀念

矽谷銀行（Silicon Valley Bank， SVB）事件引發對地區性銀行流動性的擔憂，外電報道，英國大型銀行發現近日有關轉移現金的查詢急劇增加。

路透引述英國最大銀行巴克萊銀行消息指，發現有關轉換或開設商業賬戶的諮詢有所增加，而第六大銀行Virgin Money更直言，最近幾日有業務存款淨流入。

初創尋找有良好業績記錄的銀行

過去銀行間主要是存款利率的競爭，規模較細的銀行往往以「高息」招徠存款，但矽谷銀行的危機或改變小型初創公司對財務的思考方式，大型銀行可能從中受益。

英國初創招聘平台Otta首席執行官Sam Franklin表示，不少同行的高管開始研究其他存款的渠道途徑，並稱相對偏好巴克萊銀行，因「我們都在尋找擁有強大後盾、強大品牌及良好業績記錄的銀行」。

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記者：伍鍵文

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