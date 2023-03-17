準新人425萬買美豐花園兩房　原業主持貨四年微蝕25萬離場

中原地產馮兆永表示，近日樓市交投氣氛向好，買家入市心態正面，大埔美豐花園B座中層08室，實用面積293平方呎，兩房間隔，放盤時開價約438萬元，日前議價後以425萬元易手，實用平均呎價14,505元。

中原馮兆永補充，新買家為一對準新人，見單位價錢合理，少有放盤，即入市單位上車自住。據了解，原業主於2019年以450萬元購入單位，持貨約4年，是次沽出單位蝕讓約25萬元離場，單位期內貶值約5.6%。

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